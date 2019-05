Lunedì, 29 aprile, è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 16. Un'edizione molto 'particolare' dove non sono mai mancati i colpi di scena e le polemiche. Ad attirare l'attenzione del pubblico stavolta una frase pronunciata da Terlizzi durante le nomination. Sui social, dopo la puntata, è scoppiata una vera e propria polemica.

GF16, nominations pilotate nel reality?

Per la seconda settimana consecutiva Mila Suarez è finita in nominaton con ben 7 voti a sfavore, compreso quello di Michael.

Pubblicità

Al momento della votazione, l'ex tentatore di Temptation Island ha pronunciato testuali parole: 'Come la volta scorsa nomino Mila'. Dopo aver capito di aver sbagliato ha cercato subito di correggersi: 'No non l'ho detto, l'ho detto nelle esercitazioni'.

...come la scorsa volta, voto MILA, ah no, non l’ho detto, l’ho detto NELLE ESERCITAZIONI! 😱😱😱Nominations farlocche e autori che già sanno chi verrà nominato! #Michael #GF16 @GrandeFratello @carmelitadurso — Pieroduesedute (@pieroduesedute) 29 aprile 2019

Mentre Michael ha cercato di riparare agli errori, la frase pronunciata dal gieffino non è passata inosservata al popolo del web.

Subito dopo aver ascoltato quelle parole, tantissimi telespettatori sui social hanno accusato il programma condotto da Barbara D'Urso di pilotare le eliminazioni. Alcuni utenti su Twitter hanno scritto commenti come 'Probabilmente Michael avrebbe voluto nominare qualcun'altro', 'Nomination farlocche e gli autori sanno già chi verrà nominato', 'Quindi Michael fa le esercitazioni per le nomination'. Questi sono alcuni dei commenti al vetriolo contro il Grande Fratello.

Ma quindi, probabilmente Michael avrebbe voluto nominare qualcun'altro, ma gli autori gli dicono chi nominare, facendo prima, appunto, delle esercitazioni. Wow, che seratona 🍻 #GF16 — giulietta🌙 (@_my_thyla_) 29 aprile 2019

Siamo certi che la padrona di casa farà chiarezza sulla vicenda. Intanto, la settimana alle porte si prospetta piuttosto difficile per lo storico reality di Canale 5.

Pubblicità

Michael Terlizzi preso in giro dai suoi coinquilini e ascolti della quarta puntata del reality

Durante la messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello, Barbara D'Urso ha invitato gli inquilini a non bullizzare nessun concorrente del reality. A tal proposito, nei giorni scorsi, dopo che Terlizzi ha parlato ai suoi inquilini di una malformazione ad una braccio, secondo alcuni telespettatori sarebbe stato preso in giro da alcuni concorrenti, in particolare Valentina Vignali, Kikò Nalli e Cristian Imparato.

La padrona di casa, dopo aver ripreso Daniele Dal Moro per gli insulti omofobi ai danni di Imparato, ha invitato tutti i concorrenti a fare attenzione ai loro comportamenti perché non verrà tollerato più nessun episodio di bullismo all'interno della Casa.

La serata del 29 aprile ha visto rinnovarsi la sfida auditel che coinvolge Rai e Mediaset. Sul gradino più alto del podio ancora una volta si è confermato Il commissario Montalbano anche se gli episodi trasmessi sono in replica. Il Grande Fratello, anche se ha conquistato la medaglia d'argento, può sorridere visto che ha raggiunto il 19,3% di share.

Pubblicità

Si è posizionato al terzo gradino del podio Made in Sud.