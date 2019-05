Ci sono storie d'amore destinate a durare poco, nel vedere Alberto Palladini (Maurizio Aiello) corteggiare con insistenza Clara (Imma Pirone), l'avvenente cameriera di casa Viscardi, i fan hanno pensato subito che questa relazione fosse destinata a durare poco. Tutti hanno ipotizzato che Alberto si stesse approfittando della povera ragazza, ma a quanto pare la situazione sarà decisamente diversa. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole legate a questa vicenda.

Clara e Alberto scoppia la passione

Mentre Marina (Nina Soldano) si godrà la sua vacanza a Londra, e con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Valerio (Fabio Fulco) praticamente fuori dai giochi, Alberto si godrà il suo trionfo.

L'uomo ha ottenuto tutto quello che desiderava: ora ha un cospicuo conto in banca, il ruolo di amministratore delegato dei cantieri e di conseguenza sta iniziando a concedersi qualche diversivo. Alberto ha sempre avuto un debole per le belle donne e non è di certo passata inosservata Clara, l'uomo ha iniziato una bollente relazione con lei, che porterà avanti nelle prossime puntate, ma presto ci sarà un inaspettato colpo di scena.

Clara è una spia

Mentre Alberto sarà impegnato a farsi una doccia, la cameriera di casa Viscardi si metterà ad armeggiare col computer portatile di Alberto, anche se non è chiaro in cerca di cosa.

L'avvocato Palladini la coglierà in flagrante, ma non sospetterà nulla e lascerà cadere l'accaduto sorridendo e pensando a baciare l'avvenente ragazza piuttosto che a interrogarla. Tale evento non sarà casuale, il settimanale Nuovo Tv conferma che la donna nasconde qualcosa, quindi qualcuno che non si fida di Alberto ha deciso di spiarlo per incastrarlo.

Clara potrebbe essere complice di Marina

Il comportamento ambiguo di Clara apre la porta a due diversi scenari, la donna è stata fedelmente al servizio della famiglia Viscardi per anni, quindi potrebbe essere stato Valerio a chiederle di tenere d'occhio l'amico, anche se ci sembra una mossa poco da Valerio, senza contare che l'uomo al momento è molto preso dalla figlia Valeria (Giulia Schiavo).

Questo ci porta alla seconda teoria, molto più probabile, secondo la quale dietro la cameriera Clara si nasconderebbe Marina Giordano. Nell'articolo del settimanale Nuovo Tv viene confermato che Marina tornerà alla carica, la donna non ha mai accettato di cedere i cantieri ad Alberto e ora che è rimasta sola a combatterlo, potrebbe aver deciso di passare alle maniere forti. Da sottolineare che nelle prossime puntate Marina si troverà a Londra a godersi la vacanza con Alice e Andrea e nulla farà pensare che lei stia organizzando dei piani, ma parliamo pur sempre di Marina Giordano.