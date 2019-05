Il caso "Fabrizio Cilli" continua a scatenare la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne a pochi giorni dalla puntata in cui è stato allontanato dal programma. Senza dare troppe spiegazioni, Maria De Filippi ha chiesto all'ex cavaliere di abbandonare lo studio in seguito alla segnalazione riguardante una sua conversazione registrata da alcuni fan. In tale occasione, infatti, Cilli aveva ammesso di non avere partecipato al dating show perché davvero interessato a Gemma Galgani ma di averlo fatto solo per conquistare la visibilità televisiva.

Poco dopo la registrazione di tale puntata, Fabrizio aveva pubblicato su Facebook un lungo sfogo nel quale punzecchiava la redazione, lasciando intendere di essere stato vittima di un complotto. Anche queste parole, però, non sarebbero state sincere come confermato dalle nuove affermazioni del cavaliere che si è scusato con la redazione. Le sue parole sono quindi state pubblicate nei profili ufficiali di Uomini e donne.

Le scuse di Fabrizio Cilli

I profili Facebook e Instagram di Uomini e donne hanno postato lo screenshot dei messaggi ricevuti da Fabrizio Cilli dopo il suo allontanamento dallo studio.

L'ex cavaliere si è scusato per il suo comportamento, raccontando come tutto sia iniziato per gioco quando un amico gli ha proposto di iscriversi al programma per corteggiare Gemma Galgani (anche se all'epoca lui non sapeva neppure chi fosse). A quel punto si è trovato coinvolto in un vortice dal quale non è riuscito più ad allontanarsi. Ha infatti precisato: "Sono andato avanti, non volevo perdere tutto, in fondo nella vita non sono stato mai apprezzato da nessuno". Fabrizio ha quindi aggiunto di essersi fatto coinvolgere dalla magia della televisione e di avere provato una sensazione bellissima dalla quale non ha trovato il coraggio di allontanarsi. È consapevole di avere sbagliato ma spera di essere compreso dalla redazione e da Maria De Filippi per l'errore commesso.

La replica della redazione di Uomini e donne

La redazione di Uomini e donne ha deciso di pubblicare le scuse di Fabrizio Cilli in accordo con quest'ultimo. I messaggi sembrano anche mettere fine ai sospetti sulla segnalazione riguardante l'ex cavaliere. Nel suo primo sfogo su Facebook, infatti, lui aveva lasciato intendere che la registrazione in treno era stata effettuata da persone in accordo con la redazione. Una tesi che a questo punto viene messa a tacere definitivamente, insieme ai sospetti di un possibile complotto contro il finto corteggiatore di Gemma Galgani.

Ma sarà davvero finita qui? Ad oggi è davvero difficile credere che a Fabrizio venga data una ulteriore possibilità di replica, anche se in futuro tutto potrebbe accadere.