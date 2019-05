Durante la settima puntata della diciottesima edizione di Amici, andata in onda lo scorso sabato, 11 maggio, è arrivata una rivelazione inaspettata. Uno dei cantanti di Amici 18, Alberto Urso ha ammesso di essere 'infatuato della cantante salentina Emma Marrone che è stata una dei giudici speciale dell'ultima puntata del talent show di Mediaset.

Urso confessa l'amore per Emma

In particolare, durante la puntata, è stato trasmesso un rvm in cui l'allievo, parlando con il maestro Pino Perris, ha rivelato di essere invaghito perdutamente di una cantante di cui però inizialmente non ha rivelato il nome.

Amici 18: Emma flirta con Alberto

Successivamente, dopo aver provate più volte ad estorcere il nome di questa cantante misteriosa, Alberto ha mollato la presa e ha rivelato al maestro che l'artista in questione è la cantante salentina Emma. Il tenore di Amici è apparso molto imbarazzato e intimidito dopo aver fatto il nome della Marrone e ha poi spiegato di essere pronto a tutto pur di conquistarla e iniziare alla vecchia maniera portandole delle rose rosse. Urso, però, sembra abbia iniziato con il piede sbagliato: Emma ha rifiutato le sue rose rosse dicendo che le hanno sempre portato sfortuna. In compenso ha spiazzato tutti dicendo che lei è una persona molto impegnativa da conquistare, però se lui si impegna magari può farcela.

Intanto, tutti i fan della salentina sperano davvero che questa possa essere la volta buona di una possibile love story per la loro beniamina, magari all'interno della scuola che le ha dato popolarità a livello nazionale.

La rivelazione al serale di Amici

La dichiarazione dell'ex cantante dei Blu ha divertito un po' tutti all'interno del programma condotto da Maria De Filippi, dagli allievi del talent fino a tutti il professori e il pubblico in studio.

Non sarebbe la prima volta che la vincitrice di Sanremo troverebbe l'amore all'interno del programma condotto dalla De Filippi. Indimenticabile la sua love story con il ballerino ed ex allievo della scuola, il napoletano Stefano De Martino. Una storia finita male perché quest'ultimo l'ha tradita con Belen Rodriguez. Successivamente, la Marrone ci ha provato con l'attore romano Marco Bocci e con il fratello di Borriello, ma entrambe le storie alla fine sono naufragate.

Che sia davvero la volta buona è troppo presto per dirlo, ma Urso ha rivelato di provare qualcosa per Emma e che ha intenzione serie. Ora resterà da vedere se ci proverà davvero con la cantante. Intanto, vi possiamo dire che Alberto è uscito con il suo album di debutto lo scorso 10 maggio ed è uno dei favoriti per la vittoria finale della diciottesima edizione di Amici. Inoltre è amato sia dal pubblico che dalla critica.