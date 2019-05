Si è celebrata ieri, in data 12 maggio, la festa della mamma. In occasione di questa ricorrenza sono stati tanti i post circolanti in rete, specialmente quelli che molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo hanno dedicato alle loro rispettive mamme e compagne. Anche Luca, in occasione della festa della mamma, merito ha voluto pubblicare un augurio speciale indirizzato anche alla sua fidanzata, la modella Ivana Mrazova. Un messaggio che ha fatto ipotizzare uno stato di dolce attesa da parte della ragazza. 'Future mum', questo l'hashtag usato dall'ex tronista di Uomini e Donne e che ha scatenato la curiosità dei fan.

Ivana Mrazova e Luca Onestini insieme

Gossip News: Ivana Mrazova incinta? Luca Onestini tace

Come già anticipato, Luca ha postato proprio ieri un messaggio di augurio rivolto a tutte le mamme. Ma non solo. Nel seguente post, il ragazzo si è mostrato in uno scatto in compagnia della sua dolce metà durante un rilassante soggiorno in Spa. Nel messaggio riportato in descrizione non sono passati inosservati i vari hastag citati di seguito: 'MyParadise; #MotherDay e tanti auguri anche alle #FutureMum'.

Pubblicità

Cosa significa l'ultimo hashtag associato allo scatto di coppia pubblicato da Luca? Il messaggio criptico lascerebbe intendere la possibilità di una gravidanza per Ivana. A questo punto, però, sono stati tanti i messaggi che gli utenti hanno rivolto ad Onestini, curiosi di scoprire cosa la coppia stia nascondendo ai loro seguaci. Ma tutte le domande inviate a Luca e ad Ivana non hanno avuto alcuna risposta: per quale ragione l'ex fidanzato di Soleil Sorgé decide di tacere? Il pubblico è attualmente molto confuso e in costante attesa di chiarimenti.

Luca e Ivana potrebbero diventare presto genitori: il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip

Si è acceso il dubbio tra i grandi sostenitori della coppia nata tra le mura della casa più spiata d'Italia. 'Ivana è incita?', 'Luca devi dirci qualcosa?', 'Si tratta di una semplice battuta?', sono queste alcune domande che i più curiosi hanno rivolto a Luca nei vari commenti social. Al momento l'ex tronista di Uomini e donne sembra aver deciso di tacere e la stranezza consiste nel fatto che il ragazzo non solo non conferma, ma neanche smentisce, la possibile gravidanza di Ivana.

Pubblicità

Si potrebbe anche trattare di un semplice hashtag riportato 'per caso' o per lasciare intendere che tra i progetti futuri di coppia dei due diretti interessati rientra quello di divenire prossimamente genitori. Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi e i chiarimenti da parte di Luca o/e della sua fidanzata Ivana. Di seguito è riportato il post che ha creato non pochi dubbi a molti utenti.