Manca sempre meno alla scelta dei tronisti di Uomini e donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi e questa volta a parlare è l'ex corteggiatrice Giorgia Kintli, con cui Andrea Zelletta in un primo momento aveva avuto un interesse fortissimo. Ma la ragazza ligure nel corso di un'intervista al magazine di Uomini e Donne ha detto che l'interesse del tronista nei suoi confronti in realtà era finto e aveva il solo scopo di provocare una reazioni nelle altre corteggiatrici.

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Andrea Zelletta potrebbe essere Claudia

Inoltre, la ragazza ligure ha fatto anche una previsione sulla scelta del tronista e ha affermato che per lei la scelta di Andrea è Klaudia Poznanska. Queste le parole dell'ex corteggiatrice ligure: "Fin dall'inizio ho sempre pensato che la scelta di Andrea potesse ricadere su Natalia, però ultimamente mi sono un po' ricreduta perché ho visto il tronista avvicinarsi molto a Klaudia e quindi sono convinta che alla fine la scelta ricadrà su quest'ultima".

C'è da aggiungere che molte persone hanno avuto lo stesso pensiero, sopratutto dopo che la corteggiatrice polacca si è eliminata dal programma, Zelletta ha fatto di tutto per farla ritornare.

Giorgia non rimpiange nulla dell'esperienza vissuta a Uomini e Donne

Riguardo al forte interessamento iniziale del tronista di origini pugliesi nei confronti di Giorgia, quest'ultima ha rivelato di non averci mai creduto veramente, in quanto c'è stato un atteggiamento incoerente fin dall'inizio da parte di Andrea.

Infatti si è passati dalle sorprese e dalla grande voglia di conoscerla, fino al menefreghismo più totale delle ultime due settimane, fino all'eliminazione. Tuttavia, l'ex corteggiatrice del programma condotto da Maria Filippi, non rimpiange nulla di quanto ha vissuto e anzi ha affermato che tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto, però con una maggior consapevolezza. Poi ha concluso dicendo che quella di Uomini e Donne è stata un'esperienza che gli è servita molto per sbloccarsi come persona. Dunque, in conclusione Giorgia ha un ricordo molto positivo dell'esperienza all'interno del programma di Mediaset.

Andrea Zelletta e Natalia potrebbero essere stati avvistati in un locale insieme

Intanto, anche se in tanti sono sicuri che la scelta di Andrea ricadrà su Klaudia, c'è da dire che Zelletta si è comunque visto lontano dalle telecamere con Natalia, un'altra delle sue corteggiatrici. Ora la domanda che in tanti si fanno è se la redazione di Uomini e Donne era a conoscenza di questo incontro o se i due ragazzi hanno fatto tutto di nascosto. La certezza è che il tronista e la corteggiatrice sono stati visti insieme all'interno del locale Armani di Milano.

Sicuramente la segnalazione arriverà in studio, ma probabilmente tra i due non c'è stato altro oltre all'uscita insieme, anche se non né abbiamo la certezza.