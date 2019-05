Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'attesa semifinale di Amici 18, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi. Sabato prossimo verrà disputata la finalissima durante la quale scopriremo il nome del trionfatore assoluto che si porterà a casa l'ambito contratto di lavoro.

Quella di ieri è stata una serata decisamente ricca di colpi di scena, durante la quale i cinque concorrenti rimasti in gara si sono sfidati per poter conquistare la maglia d'oro che avrebbe permesso loro di accedere direttamente all'ultima puntata di sabato prossimo.

Sabato prossimo la finale di Amici 18 su Canale 5: Tish fatta fuori all'ultimo duello

A giudicare le performance durante la semifinale di Amici 18 di ieri non vi era soltanto Loredana Bertè, che quest'anno è stata il giudice unico del serale, ma anche un parterre di superospiti composto da Sabrina Ferilli, Antonella Clerici, J-Ax e Romina Power.

Amici 18, scelti i finalisti ufficiali

Insindacabile il voto del pubblico da casa che con il televoto ha potuto esprimere la propria preferenza e ha decretato il nome del concorrente che ha dovuto abbandonare il serale di Amici e, quindi, rinunciare definitivamente alla possibilità di accedere al gran finale del talent show, in programma sabato 25 maggio alle ore 21.20 circa.

Ebbene vi diciamo subito che ad avere la peggio al rush finale di Amici 18 è stata la cantante Tish, la 'pupilla' di Rudy Zerbi.

La ragazza, nel momento in cui ha dovuto abbandonare la trasmissione ad un passo dalla finalissima, non ha saputo trattenere le lacrime. Un addio che ha meravigliato anche gli stessi fan di Tish, i quali facevano il tifo per lei e speravano di poterla vedere concorrere per la finalissima del talent show di sabato prossimo.

I quattro finalisti di Amici 18: ci sarà anche Giordana

E invece in finale sarà presente Giordana, più volte contestata nel corso di questa edizione soprattutto da parte di Rudy Zerbi che non ha mai apprezzato le doti canore della concorrente.

In finale sarà presente anche il cantante Alberto, che proprio ieri sera ha potuto rivedere la sua 'madrina artistica', Antonella Clerici. Dieci anni fa, infatti, Alberto aveva partecipato al talent show Ti lascio una canzone, in onda su Raiuno e da lì era partita la sua carriera artistica.

Gli altri due finalisti di questa edizione di Amici 18 sono i ballerini Vincenzo e Rafael, entrambi considerati due veri e propri fenomeni nella loro disciplina.

Insomma una super finale che sembra promettere molto bene dal punto di vista del talento e che potrebbe riservare dei clamorosi colpi di scena per quanto riguarda la scelta del vincitore assoluto, che verrà decretato dal pubblico da casa attraverso il televoto.