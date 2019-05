Grande attesa per la messa in onda della nuova puntata del serale di Amici, prevista per sabato 11 maggio 2019 in prima serata su Canale 5. Dai promo trasmessi dalle reti Mediaset, veniamo a sapere che nello studio di Maria De Filippi, giungeranno Jerry Scotti, Emma Marrone e Mara Venier in qualità di giudici speciali e che probabilmente, ricopriranno il ruolo lasciato libero dalla Bertè, assente nel prossimo appuntamento a causa di un impegno con la tappa del suo tour.

Serale Amici, spoiler 11 maggio: giuria speciale con Venier, Emma e Jerry Scotti

Dalle anticipazioni inoltre, scopriamo che ospite d'eccezione della nuova puntata sarà Raffaella Carrà. Puntata che si preannuncia emozionante e che vedrà sfidarsi ad inizio serata, Mameli e Umberto, i due componenti della squadra bianca che si contendono il posto nel serale di Amici 18 ad un passo dalla semifinale.

Anticipazioni puntata 11 maggio: giuria speciale nel serale di Amici

Nuovo appuntamento con il Serale di Amici sabato 11 maggio, in prima serata su Canale 5, dove assisteremo alla conclusione della sfida tra Mameli e Umberto iniziata lo scorso sabato e rimandata a causa di un problema fisico del ballerino della squadra bianca.

Pubblicità

Ad un passo dalla semifinale, uno dei due allievi dovrà abbandonare, suo malgrado, la scuola di Amici. Assente nella prossima puntata, la giudice speciale Loredana Bertè, impegnata con la tappa bolognese del suo tour. L'artista sarà regolarmente al suo posto nella puntata successiva, pronta a giudicare e rivoluzionare il Talent di Maria De Filippi. A causa della sua assenza, questo sabato, vi sarà una giuria speciale composta da Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma Marrone.

Quest'ultima, già vincitrice di Amici e coach in passate edizioni ritorna dunque dalla De Filippi, così come i due conduttori che hanno affiancato Maria in 'Tu si que Vales'.

Raffaella Carrà ospite d'eccezione al serale di Amici dell'11 maggio

Grande attesa per la nuova puntata del serale di Amici 18, dove i concorrenti si stanno avvicinando sempre più alla finale. Favoriti per la vittoria i cantanti Giordana e Alberto, oltre ad Umberto e Vincenzo.

Pubblicità

A giudicare le sfide di sabato prossimo come anticipato, un trio d'eccezione. Oltre a loro, stando alle anticipazioni, è atteso nello studio della e Filippi anche un super ospite: stiamo parlando di Raffaella Carrà che, in questo modo, restituirà il favore a Maria, ospite qualche settimana fa della sua trasmissione 'A raccontare comincia tu' su Rai Tre. Da quanto si apprende, la Carrà duetterà anche con gli allievi di Amici.

Per scoprire chi sarà eliminato tra Mameli ed Umberto e per vedere le nuove sfide, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sabato 11 maggio a partire dalle 21,15.