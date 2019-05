Ormai non si fa altro che parlare del caso ‘Mark Caltagirone’, il presunto compagno di Pamela Prati. Tutto è cominciato quando la showgirl sarda ha dichiarato a Domenica In di voler convolare a nozze con il suo compagno. Fin qui, nulla di strano se non fosse che, secondo molti, quest’uomo non esiste.

Un vero e proprio caso mediatico che è stato affrontato in diverse trasmissioni televisive. Addirittura Mark Caltagirone è arrivato anche ad Amici 18: nella puntata di ieri, infatti, anche Maria De Filippi ha voluto ironizzare su tutta la vicenda.

Il presunto fidanzato di Pamela Prati ad Amici: Maria De Filippi scherza sulla vicenda

Durante la semifinale di Amici 18, Maria De Filippi ha voluto fare uno scherzo a Sabrina Ferilli, che ha ricoperto il ruolo di giudice per una sera.

Pamela Prati, Mark Caltagirone arriva per scherzo anche ad Amici 18

Nello specifico, nel corso del gioco delle cabine, tra gli intrusi è stato chiamato in causa anche il presunto fidanzato di Pamela Prati. Dopo l’annuncio della De Filippi, però, in studio non è entrato nessun uomo, ma un fantasma. Risate in studio, con Sabrina Ferilli che ha fatto sapere cosa ne pensa sul caso ‘Pamela Prati’: ‘Prendiamola con simpatia che è meglio’.

Un caso, quello di Mark Caltagirone, che non ha mai fine. A commentare la vicenda nelle scorse ore ci ha pensato anche Cristiano Malgioglio che ha difeso la sua amica Pamela Prati. Secondo lui, infatti, lei sarebbe stata manipolata da qualcuno.

Ancora nessuna svolta sul caso 'Mark Caltagirone'

In queste settimane in molti si sono chiesti quale sia la verità sulle presunte nozze di Pamela Prati. Ad essere attaccate sono stante soprattutto le due agenti della showgirl, colpevoli forse di manipolarla. Non tutti, però, sono della stessa opinione. In queste settimane sono venute fuori diverse testimonianze contro le due agenti. Tra tutte, ad esempio, quella di Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha dichiarato che in passato è stato manipolato dalle due donne.

Anche Georgette Polizzi ha raccontato di essere stata presa in giro dalle due che le hanno mostrato due foto diverse del presunto Mark Caltagirone.

Anche Manuela Villa ha rilasciato nei giorni scorsi un'intervista a Fan Page dove ha fatto intendere che, secondo lei, la Prati potrebbe essere addirittura stata minacciata. Secondo molti, poi, Eliana e la Perricciolo avrebbero addirittura inventato di essere state minacciate con l'acido. Un vero caso mediatico su cui, si spera, prima o poi ci sarà una svolta.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda 'Pamela Prati' e aspettare nuove dichiarazioni da parte dei diretti interessati che, per il momento, non hanno fatto chiarezza.