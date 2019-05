Ai 7 talenti rimasti in gara ad Amici è stato chiesto chi merita la semifinale in programma sabato 18 maggio: tutti i ragazzi, sia Bianchi che Blu, hanno escluso Tish dalla loro "rosa" ideale. Che Giordana, Mameli, Umberto e Rafael estromettessero la cantante dai capelli rossi dalla penultima puntata del serale era abbastanza scontato considerando che fa parte del team opposto al loro. La curiosità che tutti i fan della trasmissione hanno evidenziato è che anche Alberto e Vincenzo (compagni di squadra e di casetta della ragazza) pensano che il talento di Tish non sia abbastanza da consentirle di arrivare in semifinale.

Anticipazioni Amici 18: Tish fuori dalla semifinale ideale degli allievi, Blu compresi.

I Blu 'tradiscono' Tish ad un passo dalla semifinale

Poche ore fa, sulla pagina Instagram ufficiale di Amici sono stati pubblicati due video che hanno fatto storcere il naso ai fan di un allievo in particolare. La produzione ha chiesto ai sette talenti in gara di palesare la loro semifinale ideale, ovvero di fare i nomi dei cinque concorrenti che secondo loro meritano di andare avanti al serale.

Giordana, Umberto, Mameli e Rafael si sono sbilanciati quasi tutti a favore di una penultima puntata con protagonisti tre di loro (uno tra Umberto e Mameli sarà eliminato all'inizio della prossima diretta), più Alberto e Vincenzo.

Pubblicità

Anche ai componenti della squadra Blu è stato chiesto di dire quali sono i ragazzi ancora in gioco all'altezza della fase finale della competizione: sia il tenore che il ballerino classico hanno escluso dalla loro lista la compagna Tish.

Vincenzo ha detto che, nonostante la cantante sia molto brava, non saprebbe se lei merita più di Umberto di arrivare in semifinale; Alberto, invece, non ha avuto dubbi ed ha esclamato: "Secondo me, Vincenzo e Giordana sono i più forti".

Insomma, nessuno degli allievi di Amici considera l'interprete dai capelli rossi una possibile semifinalista: sarà davvero lei a lasciare la gara al termine della puntata di sabato 11 maggio?

Giordana e Rudy Zerbi: lo scontro a distanza continua

Nell'attesa di scoprire i nomi dei 5 semifinalisti di Amici 18, riportiamo un altro interessante spunto di discussione che arriva direttamente dagli ultimi daytime del talent show. Rudy Zerbi, dopo aver definito Giordana una cantante da karaoke, o da pianobar, ha evidenziato le stonature che avrebbe fatto durante la scorsa puntata, elogiando Tish per le sue interpretazioni impeccabili.

Pubblicità

La cantautrice dei Bianchi si è ribellata a questa presa di posizione del professore, ed ha chiesto alla produzione di poter rivedere e riascoltare le esibizioni in cui si è confrontata con la collega dei Blu. Al termine dell'attenta analisi che ha fatto ad ogni singola performance, la Angi è arrivata alla conclusione che l'insegnante nutre un'antipatia tale nei suoi confronti da non fargli distinguere chi canta bene da chi stona.

La ragazza, inoltre, si è rifiutata di preparare il brano "Blu" degli Eiffel 65 che Zerbi le ha assegnato per la prossima diretta.