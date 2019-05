Sabato 11 maggio 2019 in prima serata su canale 5, andrà in onda la settima puntata del serale di Amici, il Talent di Maria De Filippi che in questo appuntamento non si farà mancare ospiti d'eccezione. Da quanto appreso dai promo in onda sulle reti Mediaset, veniamo a sapere che, super ospite della puntata sarà Raffaella Carrà, pronta a duettare con i ragazzi della scuola, mentre una giuria d'eccezione giudicherà le varie sfide della serata. A causa dell'assenza di Loredana Bertè, la De Filippi ha chiamato in giuria tre volti amatissimi dal pubblico: Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier.

Amici, puntata 11 maggio: Raffaella Carrà super ospite

Ad inizio puntata, vedremo inoltre, come terminerà la sfida tra Mameli e Umberto iniziata lo scorso sabato e rimandata a causa di un problema fisico del ballerino.

Amici, settima puntata: Loredana assente, arriva Raffaella Carrà

Come anticipato, Loredana Bertè sarà assente nella puntata di sabato 11 maggio, impegnata nella tappa bolognese del suo tour. L'artista quindi non vedrà il termine della sfida tra Mameli e Umberto che aprirà il settimo appuntamento del Serale di Amici.

Come ricordiamo, la cantante calabrese è sempre stata molto critica con il cantante dei bianchi, ed in questa occasione non avrà la possibilità di mettere in dubbio il suo talento. La Bertè comunque, tornerà regolarmente al suo posto già dalla prossima puntata del 18 maggio. Stando ai promo in onda su canale 5, sappiamo che super ospite della puntata sarà Raffella Carrà, attesa nello studio di Maria De Filippi, alla quale restituirà il favore che la conduttrice le ha fatto qualche tempo fa, partecipando alla sua trasmissione su Rai 3.

Giuria speciale nella puntata dell'11 maggio, continua la sfida tra Mameli e Umberto

Una puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda sabato 11 maggio in prima serata su canale 5 e dove assisteremo, come già anticipato, alla conclusione della sfida tra il cantante Mameli e il ballerino di latino Umberto. I due, come ricordiamo, hanno iniziato la loro sfida nella scorsa puntata ma, a causa di un problema al ginocchio del ballerino, è stato deciso di concluderla nella puntata di questo sabato.

Chi sarà il concorrente eliminato nella settima puntata? Per scoprirlo dovremo attendere la diretta tv di sabato 11 maggio 2019 dove, oltre ai professori della scuola di Amici, a giudicare le sfide dei concorrenti, vi saranno tre giurati d'eccezione: Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma Marrone.

Tutto pronto quindi, per la messa in onda della settima puntata del Serale di Amici, in onda sabato prossimo a partire dalle 21,15 su canale 5 e dove scopriremo chi, tra gli allievi rimasti, riuscirà a guadagnarsi un posto in semifinale.