Saranno ben cinque gli ospiti della finalissima di Amici 18: TvBlog e Davide Maggio, infatti, in queste ore hanno anticipato i nomi delle quattro conduttrici e del cantante che parteciperanno all'ultima puntata del talent-show del 25 maggio. Maria De Filippi, dunque, per l'atto conclusivo della sua trasmissione ha deciso di invitare: Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Irama, ovvero il vincitore della scorsa edizione.

A fine serata verrà proclamato il trionfatore della stagione 2018/2019 del format tra Alberto Urso, Rafael Quenedit, Giordana Angi e Vincenzo Di Primo.

Tutti gli ospiti della finale di Amici

Mancano poco più di 24 ore alla conclusione della diciottesima edizione di Amici: domani 25 maggio, infatti, conosceremo il nome del vincitore di questa nuova fortunata stagione del talent-show di Canale 5. Oltre alle tante esibizioni dei quattro finalisti, l'appuntamento del sabato sarà caratterizzato dagli ospiti che Maria De Filippi accoglierà in studio.

Anticipazioni Amici la finale: Irama tra gli ospiti.

Come anticipato in apertura, all'ultima puntata del format prenderanno parte Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Le quattro conduttrici approderanno in trasmissione dopo le apprezzate apparizioni delle colleghe della concorrenza, ovvero Mara Venier e Antonella Clerici. Dunque, dopo aver "pescato" in Rai nelle scorse settimane, adesso la De Filippi ha preferito virare su quattro protagoniste di Mediaset.

Ad impreziosire questo "parterre de rois" ci sarà Irama: il vincitore di Amici 17, infatti, presenterà il suo nuovo singolo "Arrogante" e probabilmente passerà il testimone a colui/lei che salirà sul gradino più alto del podio a fine serata.

Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael: il vincitore sarà uno di loro

Ovviamente il momento più importante della finale di Amici sarà quello in cui Maria De Filippi mostrerà al pubblico la carta con il volto del vincitore di questa diciottesima edizione, che dovrebbe essere scelto esclusivamente tramite il televoto, come avviene ogni anno. Domani si contenderanno il trionfo i ballerini Rafael e Vincenzo, la cantante Giordana e il tenore Alberto.

I due danzatori si sfideranno anche in una gara a parte per stabilire chi di loro si aggiudicherà il premio di categoria: colui che prevarrà potrà continuare la scalata al gradino più alto del podio con gli altri allievi.

Stando alle quotazioni dei bookmakers, a giocarsi la vittoria finale dovrebbero essere i due cantanti, la Angi e Urso. Entrambi, infatti, dovrebbero risultare potenzialmente più forti dei ballerini al televoto, quindi è molto probabile che la sfida conclusiva sia proprio tra di loro.

Intanto, ancor prima di conoscere il nome del vincitore di quest'anno, già si sono aperti i casting per Amici 19: da qualche giorno, infatti, è possibile iscriversi ai provini per la stagione 2019/2020 del talent-show che inizierà ad autunno inoltrato al termine di una fase preliminare che andrà in onda su Real Time dopo l'estate.