Ieri pomeriggio, Andreas Muller era un fiume in piena: nella diretta Instagram che aveva promesso di fare alcuni giorni fa. Il ballerino ha vuotato il sacco sulla fine dell'amicizia con Giorgio Albanese, sui motivi che hanno spinto quest'ultimo ad attaccarlo sui social, ma anche sul suo attuale rapporto d'amore con Veronica Peparini.

Il pensiero che ha espresso il vincitore di Amici, sostanzialmente è quello che il collega lo attacca per due motivi correlati tra loro: ha portato via la moglie al suo amico Fabrizio ed oggi ha un ruolo di rilievo nel talent Mediaset grazie a questa relazione.

Andreas si difende: 'Non ho saltato nessun passaggio'

"Andreas è una persona che non mi piace. Io, a differenza sua, non ho saltato nessun passaggio. Non mi va di parlare di lui", queste sono solo alcune delle cose poco carine che Giorgio Albanese ha detto a chi sui social gli chiedeva di esprimere un parere su Muller.

Amici, Andreas Muller risponde a Giorgio su IG: 'Sei un para..., Veronica non è stata obbligata'.

Dopo un paio di giorni di silenzio, il ballerino di Amici ha deciso di fare una diretta su Instagram per ribattere alle accuse e alle insinuazioni che ha fatto il collega sul suo conto. Dopo aver mostrato un messaggio risalente a circa un anno fa con il quale il "rivale" ha messo fine alla loro breve amicizia (che l'umbro preferisce definire una conoscenza), il vincitore del talent di Canale 5 ha svelato tra le righe cosa ha causato tutto ciò.

Anche se non l'ha mai detto palesemente, Andreas ha fatto intendere che Giorgio gli ha voltato bruscamente le spalle quando è venuta fuori la sua storia d'amore con Veronica Peparini; "Stavo vivendo un periodo particolare della mia vita, quindi non me la sono sentita di andare a salutare nessuno quel giorno", ha fatto sapere il ragazzo in merito ad uno spettacolo di Romeo e Giulietta al quale ha assistito tempo fa.

La cosa che sembra aver fatto arrabbiare di più il giovane, però, è che Albanese ha troncato ogni rapporto con lui mentre ha continuato a lavorare e a parlare con la maestra, come se la colpa di tutto quello che è successo fosse soltanto sua. "Se prendi una posizione, perché dici str... solo a me? Non conosci le dinamiche e sei un para...", ha tuonato Muller sul web.

Andreas sulla Peparini: 'Non ha il potere di raccomandare'

L'attenzione del ballerino, poi, si è spostata sull'insinuazione che Giorgio ha fatto sulla sua carriera ad Amici: Albanese, infatti, ha fatto intendere che se oggi Andreas è un assistente e un professionista del talent show, è merito esclusivamente della sua storia d'amore con la prof.

"Se Veronica Peparini potesse decidere le sorti degli allievi e potesse anche proclamare il vincitore del programma, non sarebbe chi è. Non penso abbia tutto questo potere. Avete rotto i co... con questa storia". Muller, inoltre, ci ha tenuto a puntualizzare che se il matrimonio dell'insegnante è finito, non è solo colpa sua: "Io non ho obbligato Veronica a fare delle scelte di vita, così come non l'ho obbligata a vivere quello che stiamo vivendo".

Il danzatore ha concluso il suo lungo sfogo spiegando perché la Peparini si è esposta sui social per difenderlo dalle accuse di Giorgio: "Se l'ha fatto, è perché da un anno a questa parte si è rotta pure lei. Si è sentita chiamata in causa e ha risposto".