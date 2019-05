Tra le protagoniste più discusse e chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello 16 vi è sicuramente Francesca De Andrè, la quale nel corso delle ultime puntate del Reality Show condotto da Barbara D'Urso è tornata nuovamente alla ribalta per la storia del tradimento da parte del fidanzato. Una rivelazione che ha spiazzato e lasciato senza parole la bella Francesca, la quale in questi giorni si è lasciata andare a nuove clamorose confessioni tra le mura domestiche di Cinecittà, riguardanti non soltanto la sua vita sentimentale ma anche quella familiare.

La confessione di Francesca De Andrè sulla perizia psichiatrica e il rapporto con la mamma

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che durante uno sfogo notturno con Kikò Nalli, la bella Francesca ha rivelato che prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello 16 aveva da fare una perizia psichiatrica e che il suo ormai ex fidanzato Giorgio, era a conoscenza di questa cosa.

'Giorgio sa tante cose private di me. Cose anche pesanti', ha dichiarato la De Andrè all'interno della casa e successivamente ha parlato con l'ex marito di Tina Cipollari di questa perizia psichiatrica cui doveva sottoporsi, aggiungendo che di mezzo c'era anche sua mamma, con la quale non ha un buon rapporto.

Francesca ha parlato di una chat al vetriolo con la sua mamma, la quale le avrebbe scritto delle cose molto brutte. 'Mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca', ha detto Francesca parlando con Kikò. Cose di cui lo stesso Giorgio ne era a conoscenza.

Grande Fratello 16, lo sfogo e le lacrime di Francesca De André

Le dure parole di Francesca De Andrè sul suo ormai ex fidanzato: 'Potrebbe essersi drogato'

Intanto cresce l'attesa per la prossima puntata in diretta del Grande Fratello 16. Lunedì sera su Canale 5 è previsto un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Barbara D'Urso e c'è da scommettere che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena. Non si esclude, per esempio, che la De Andrè possa avere un nuovo confronto con il suo fidanzato, il quale dopo averle professato il suo amore è stato beccato in giro in compagnia di un'altra donna.

La stessa Francesca, inoltre, ha innalzato un clamoroso polverone mediatico nel momento in cui si è lasciata andare a delle pesanti accuse sul ragazzo, dicendo che quando è stato paparazzato in macchina con la ragazza misteriosa, poteva essere andato a drogarsi. Affermazioni che hanno scatenato un putiferio in rete e sui social e che a questo punto potrebbero indurre il ragazzo a chiedere la parola e a chiarire questa vicenda. A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la prossima puntata del GF 16 in programma lunedì 27 maggio in prime time su Canale 5.