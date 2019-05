Lunedì, 13 maggio, torna su Raiuno l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore, che ormai si avvia verso il gran finale di questa stagione approdata nel daytime della rete ammiraglia. Gli episodi che vedremo in onda la prossima settimana, infatti, saranno gli ultimi di questa stagione, ma i fan possono stare tranquilli, perché la soap opera tornerà nuovamente nel corso della prossima stagione televisiva, come sempre su Raiuno.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore

Cosa succederà in questi ultimi episodi in onda fino al 17 maggio in tv? Le anticipazioni riguardanti le trame de Il Paradiso delle Signore della prossima settimana rivelano che Vittorio e Umberto si metteranno sulle tracce di Marta che ha fatto perdere le sue tracce.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 maggio

I due riusciranno a trovarla in fondo ad un dirupo e la porteranno subito in ospedale per fare in modo che la donna possa essere sottoposta a tutte le dovute cure mediche del caso. Intanto Gabriella continua ad essere corteggiata da un uomo misterioso che non si fa vedere, ma che le invia costantemente delle lettere d'amore. La donna non disdegna questo tipo di corteggiamento, ma a questo punto vorrebbe sapere chi si cela dietro questo uomo misterioso.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, inoltre, rivelano che a villa Guarnieri si vivranno dei momenti di grande tensione quando Luca si scaglierà duramente contro Umberto e vedremo che addirittura gli punterà addosso una pistola, al punto che si temerà davvero il peggio.

A questo punto vedremo che per Umberto arriverà la resa dei conti finale: l'uomo, infatti, dopo essere stato messo alle strette da Luca, dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato e soprattutto dovrà dire tutta la verità alla sua famiglia.

Una verità che potrebbe essere alquanto scomoda. Occhi puntati anche su Marta e Vittorio: le anticipazioni della soap fino al 17 maggio rivelano che tra i due ci sarà un momento di tenerezza dove vedremo che si scambieranno un bacio.

In estate le repliche de Il Paradiso delle Signore sempre su Raiuno

In attesa di vedere in onda questi ultimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore su Raiuno, vi anticipiamo che la soap è stata confermata per una seconda edizione in daytime.

Le riprese partiranno nel corso delle prossime settimane, ma per vederla in onda in televisione bisognerà attendere il mese di ottobre, quando andranno in onda i nuovi episodi inediti.

Intanto, però, per tutta l'estate la soap non lascerà da soli i telespettatori, visto che sono in programma le repliche della prima stagione nel daytime estivo. Un ottimo modo, quindi, per rivedere tutte le avventure dei vari protagonisti della soap e, in questo modo, non arrivare impreparati alla seconda stagione.