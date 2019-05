Il Paradiso delle signore si appresta a chiudere i battenti. Fortunatamente, le voci iniziali circa la chiusura definitiva della serie sono state smentite e la RAI ha deciso di riproporre la soap a partire dal prossimo settembre. Nel frattempo ci sono delle questioni in sospeso che devono essere risolte. Nelle puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio assisteremo all'incidente in auto di Luca e Marta e al fallimento del piano di Luciano per incastrare Oscar.

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 maggio: l'incidente di Marta e Luca

La prima puntata della settimana sarà dedicata a Nicoletta. La ragazza partorirà all'interno dello shopping center e darà alla luce una splendida bambina.

Il matrimonio tra Elena e Antonio è sempre più vicino e quest'ultimo deciderà di dedicare una splendida serenata alla sua donna. Dopo aver scoperto che Marta è stata rapita da Luca, Vittorio e Umberto si metteranno in viaggio verso la villa in Liguria per salvarla. Quando però raggiungeranno la destinazione, non troveranno nessuno.

L'episodio di martedì 14 maggo del Paradiso delle signore vedrà finalmente la celebrazione delle nozze tra Elena e Antonio. Poco prima dell'ingresso in Chiesa, i due giovani riceveranno una sorpresa inaspettata.

Nel frattempo, Luca Spinella scapperà in auto portando con sé Marta. L'uomo, però, perderà il controllo della vettura dando luogo ad un incidente. Vittorio e Umberto allora si metteranno a cercare la giovane Guarnieri nel bosco e, quando la troveranno, la condurranno in ospedale.

Una volta appurate le condizioni di salute della giovane Guarnieri, Adelaide farà ritorno in città per stare accanto a suo nipote. Tutti incominceranno ad indagare su Luca per scoprire il piano diabolico tramato in tutti questi mesi.

Intanto Luciano sarà alle prese con i preparativi del piano volto a far arrestare Oscar e liberare Clelia dalle sue torture psicologiche. Tina invece, si esibirà nuovamente in radio anche se l'esibizione avrà un finale inaspettato.

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio: il piano di Luciano fallisce

L'episodio di giovedì 16 maggio del Paradiso delle signore sarà incentrato quasi completamente sul piano di Luciano Cattaneo. Tutto è pronto per l'attuazione ma qualcosa andrà storto.

Il ragioniere sarà costretto ad intervenire in prima persona. Come se non bastasse, Luca Spinelli raggiungerà villa Guarnieri inaspettatamente e punterà una pistola contro Umberto.

L'ultima puntata della settimana invece, sarà un tripudio di colpi di scena. Umberto, messo alle strette da Luca, confesserà alla sua famiglia tutti i suoi segreti. Luciano finirà in ospedale in seguito al fallimento dell'operazione per far arrestare Oscar, mentre Tina prenderà una dura decisione legata alla sua vita sentimentale.

Marta e Vittorio, invece, concluderanno la puntata con un bacio appassionato.