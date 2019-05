Prosegue l'appuntamento in prima visione su Raiuno con la soap opera "Il Paradiso delle Signore", di cui i nuovi episodi sono attesi per la prossima settimana. Un appuntamento fisso ormai per il pubblico della rete ammiraglia della Tv di Stato che si è appassionato alle vicende dei vari protagonisti della soap opera, che sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto.

Le trame delle prossime puntate in onda come sempre alle 15:40 su Raiuno rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per Nicoletta, ormai ad un passo dal mettere al mondo il suo bebè. Umberto, invece, si vedrà costretto a rivelare ai suoi parenti del suo oscuro passato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13-17 maggio.

Nel dettaglio, le anticipazioni de "Il Paradiso delle Signore" dal 13 al 17 maggio riportano che Silvia correrà subito al grande magazzino quando apprenderà che Nicoletta è in fase di travaglio, pronta a starle accanto in questo momento così delicato e importante della sua vita. Durante la serata, invece, Antonio dedicherà ad Elena, la sua futura sposa, una serenata siciliana del Settecento.

Nel frattempo Umberto e Vittorio giungeranno in tutta fretta alla villa di Rapallo, dove Luca tiene prigioniera Marta, ma non vi troveranno nessuno. Dopo un po', però, i due faranno una scoperta a dir poco raccapricciante: Marta, infatti, si troverà in fondo a un dirupo, mentre Luca risulterà disperso. Occhi puntati anche su casa Amato, dove ormai non si pensa ad altro che al tanto atteso matrimonio tra Elena e Antonio, i quali finalmente sembrano pronti a pronunciare il "fatidico sì".

Gli spoiler della prossima settimana di programmazione de "Il Paradiso delle Signore", inoltre, svelano che Umberto e Vittorio si prenderanno cura di Marta, la quale verserà in condizioni preoccupanti, e per questo motivo verrà portata subito in ospedale per essere sottoposta a tutte le cure del caso. Intanto Gabriella continuerà a ricevere delle lettere da parte di un corteggiatore misterioso: anche questa settimana, infatti, ne arriverà una al Paradiso.

Marta e Vittorio: scatta il bacio

Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera in onda su Raiuno riportano che Tina verrà travolta da un vero e proprio polverone mediatico dopo le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Nora, ex moglie di Sandro. Inoltre la Amato avrà anche un durissimo scontro con sua mamma.

Il colpo di scena della prossima settimana, però, arriverà quando a villa Guarnieri Luca punterà una pistola contro Umberto: per quest'ultimo, dunque, arriverà il momento della resa dei conti finale, giacché si ritroverà costretto a confessare tutta la verità alla sua famiglia.

Intanto Marta e Vittorio si lasceranno andare alla passione e tra i due scatterà un intenso bacio.