Da quando è iniziata la sedicesima edizione del Grande Fratello, il percorso di Mila suarez è sicuramente quello più travagliato per via del rapporto in contrasto con i suoi coinquilini. La gieffina durante l'ultima puntata del reality-show è stata messa di nuovo in nomination dai suoi compagni. Questa volta però la modella italo-marocchina è letteralmente sbottata.

Il periodo di reclusione forzata nella casa più spiata d'Italia per la Suarez è diventato sempre più tortuoso da quando è entrata in gioco Francesca De Andrè.

GrF 16, Mila Suarez sbotta dopo l'ennesima nomination: 'Sto sul c***o a tutte'.

Le due gieffine in più occasioni hanno avuto dei battibecchi piuttosto accesi. Durante la scorsa settimana addirittura Mila nel corso di una chiacchierata confidenziale con Serena Rutelli aveva mostrato la voglia di abbandonare il reality per poi ripensarci immediatamente.

Questa settimana Mila che si è molto avvicinata a Michael Terlizzi ha chiesto al suo inquilino come mai l'avesse nominata. La Suarez è stata molto chiara con Michael: "Sin dall'inizio sto sul c...

a tutte le donne. Perché anche tu fa il mio nome se non ti ho fatto nulla?". Il ragazzo ha subito risposto alla sua coinquilina facendo chiarezza.

Stando alle parole di Michael, il gieffino avrebbe fatto il nome di Mila in nomination perché avrebbe legato molto con i maschi. Poiché la prima settimana per il figlio di Franco Terlizzi è stata molto dura tutti erano andati a consolarlo, tranne Mila. Da qui scaturirebbe la decisione di nominarla.

Di fronte a quelle parole Mila sembra non aver battuto ciglio, visto che tra i due sembra che stia nascendo un bel rapporto di amicizia e chissà che possa sbocciare in qualcosa di più intimo.

Mila torna a parlare di Alex Belli

Mila Suarez una volta archiviato il problema della nomination è tornata a parlare del suo ex fidanzato. La modella durante una chiacchierata con Serena le ha confidato di aver sognato Alex Belli. "Ieri mi è tornato in mente il mio ex, non l'ho mai pensato però mi è tornato in mente". Ricordiamo che due settimane fa Alex e Mila al termine di un confronto hanno sepolto l'ascia di guerra.

Valentina Vignali offende Mila: battuta volgare

Nei giorni scorsi Mila Suarez ha chiesto a Michael Terlizzi se all'interno della casa ci fosse qualche ragazza che lo incuriosisse più del dovuto, ma dal gieffino ha ricevuto una risposta negativa.

Valentina Vignali che spesso lancia delle frecciatine alla Suarez è finita nuovamente al centro di un'aspra polemica. La cestista parlando con Michael è tornata sulla domanda fatta dalla Suarez. La Vignali convinta che Mila ci starebbe provando con Michael, ha sperato a zero: "Le devi dire se il suo è un invito volontario a fare qualcosa". Le parole di Valentina non sono passate inosservate al popolo del web che ancora una volta hanno criticato duramente la concorrente del GF.