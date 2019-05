Giovedì sera in prime time su Raiuno è andata in onda la sesta e ultima puntata della fiction Mentre ero via con protagonista Vittoria Puccini. Una serie che ha appassionato un numero vastissimo di spettatori e che ha regalato un bel po' di colpi di scena, al punto che i telespettatori-fan attendevano con trepidazione la messa in onda di questa puntata finale che ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti su Raiuno, arrivando a toccare quasi il 24% di share nella difficile serata del giovedì.

Riassunto Mentre ero via ultima puntata

Ma cos'è successo nell'ultima puntata di ieri? Monica si è riscattata dopo le varie accuse che le sono state mosse contro?

Mentre ero via, il riassunto della puntata finale di ieri

Il riassunto dell'ultima puntata di Mentre ero via in onda ieri sera in televisione, rivela che su Monica pesava l'accusa di aver tradito il marito spingendolo ad uccidere il suo amante. Dopo essersi risvegliata dal coma, Monica ha indagato con Stefano e insieme avevano scoperto che con Marco, il presunto amante, in realtà non c'era alcun tipo di rapporto sentimentale ma soltanto professionale.

In realtà Marco, che di professionale faceva l'avvocato, stava indagando sull'azienda farmaceutica del marito della donna, accusato di aver causato la morte di svariate donne per un farmaco da loro prodotto.

Ebbene nel corso della puntata finale della fiction abbiamo visto che Monica si è ricordata di aver ingannato Marco e di essere stata anche lei complice nel causarne la morte. Tuttavia ha scoperto che l'intera terapia a cui era stata sottoposta, in realtà è stata falsata perché la sua psicologa ha fatto il doppio gioco.

Il motivo? La donna, interpretata da Stefania Rocca, in realtà era l'amante del cognato Riccardo (interpretato dall'attore Flavio Parenti), artefice di tutte le malefatte aziendali.

Monica paga per le sue colpe

Monica, pentita dei vari sbagli fatti, voleva costituirsi ma è stata fermata dal cognato che l'ha drogata e ha messo in scena il finto suicidio che l'ha poi portata in coma. Ebbene, il riassunto dell'ultima puntata di Mentre ero via in onda ieri sera su Raiuno, rivela che Monica dopo aver ricordato tutta la verità, ha scelto di raccontarla alla Polizia ed è così finita in carcere assieme al cognato.

Monica è stata così condannata a quattro anni di carcere e i suoi figli, nel frattempo, sono andati a vivere con i nonni. Nel corso dell'ultima puntata di ieri, inoltre, si è fatto chiarezza anche sul rapporto tra Monica e Stefano: i due si sono nuovamente ricongiunti e quindi lui ha accettato di perdonarla perché follemente innamorato di lei. Ci sarà a questo punto una seconda stagione? Da parte della Rai non ci sono ancora notizie certe.