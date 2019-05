I telespettatori italiani della fortunata serie televisiva “Il Segreto” tra qualche mese assisteranno all’ennesima uscita di scena di un protagonista. A lasciare per sempre Puente Viejo sarà Gonzalo Castro, interpretato dall’attore Jordi Coll. L’ex sacerdote dopo essersi ricongiunto con i suoi familiari, per accertarsi sulle condizioni di salute della figlia Esperanza e del nipote Beltran, sfuggiti alla morte grazie all’intervento di Fernando, inizierà una nuova vita altrove.

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo dice addio a Maria, Esperanza, e Beltran

Nel capitolo numero 1989, il figlio del defunto Tristan dirà addio alla moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleon) e ai bambini, per rispettare il patto stabilito con il Mesia, dando quindi allo stesso il consenso per poter tornare tra le braccia della sua sposa.

Il ritorno di Gonzalo, i dubbi di Maria sul rapporto con il marito

Nelle prossime puntate italiane si riaffaccerà nelle vicende della famosa soap opera uno storico personaggio. Gonzalo Castro si presenterà alla casona di Francisca per avere la certezza che sua figlia Esperanza e il nipote Beltran stiano veramente bene, dopo aver rischiato di perdere la vita a causa di un incidente stradale.

Pubblicità

Maria dopo aver rivisto il marito si mostrerà indecisa sul loro legame, confidando i suoi dubbi al nonno Raimundo. La figlia di Emilia e Alfonso dirà all’ex locandiere di non sapere se lei e Gonzalo torneranno ad essere la coppia affiatata di un tempo, facendogli presente che per parecchi mesi è stato lontano da lei e dai bambini con la scusa di dover aiutare i più bisognosi. A gran sorpresa, il figlio della defunta Pepa dimostrerà che non è effettiva la sua permanenza nel suo paese natale, nel momento in cui svelerà a Fernando di non aver dimenticato il patto che hanno sancito quando si è dato alla fuga.

La partenza del Castro, Fernando accetta di rimanere a Puente Viejo

L’ex sacerdote dirà al Mesia di essere disposto a partire nuovamente, ma alla condizione che sua moglie dovrà continuare ad essere all’oscuro del denaro che gli ha dato. Soprattutto sottolineerà che se dovesse fare del male ai suoi cari non esiterebbe a fare ritorno a Puente Viejo. Sempre nel bel mezzo della conversazione, il Castro dirà al suo acerrimo nemico di essere ancora innamorato di Maria: in realtà Gonzalo rispetterà la volontà della moglie per avergli detto in precedenza di non volerlo più vedere.

Pubblicità

Il giorno della sua partenza, l’ex parroco saluterà Beltran ed Esperanza e dirà alla sua dolce metà che si ricongiungeranno in seguito. Prima di abbandonare il quartiere iberico, il Castro ringrazierà Fernando per aver messo in salvo sua figlia e suo nipote. Dopo aver assimilato l'allontanamento da Gonzalo, la Castaneda chiederà ad Adela di accogliere suo nipote e sua figlia nella sua scuola. Infine Fernando accetterà di rimanere a Puente Viejo su richiesta di Maria.

Pubblicità

Ovviamente Gonzalo non è presente negli episodi spagnoli attuali a differenza di Fernando Mesia e addirittura Maria non è nemmeno a conoscenza di dove si trovi il marito. I genitori di Esperanza torneranno ad amarsi come ai vecchi tempi? Non resta che attendere nuovi spoiler per scoprire come si evolverà la faccenda.