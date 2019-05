La soap di origini iberiche “Una vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smette di essere ricca di intrighi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, rivelano che Samuel Alday si macchierà le mani di sangue. Il marito di Blanca per non finire in carcere con l’accusa di aver fatto falsificare il certificato medico del fratello Diego, ucciderà il padre Jaime. Il cognato di Blanca invece dopo essere stato arrestato, fingerà di essersi tolto la vita dentro la sua cella, per poter evadere e portare al termine la sua vendetta contro l’omicida del suo amico Martin Enrjae morto al posto suo.

Spoiler Una Vita: nelle puntate dei prossimi mesi tanti colpi di scena.

Blanca abusata dal marito, Jaime muore per mano del secondogenito

Nei prossimi episodi italiani, Jaime Alday scoprirà la vera natura del figlio Samuel. Il convalescente gioielliere, oltre ad apprendere che il suo secondogenito ha costretto la moglie a consumare il loro matrimonio usando la forza, verrà a conoscenza di un tremendo inganno. In particolare il dottor Briz confesserà al marito di Ursula di avergli fatto credere che Diego è di nuovo malato a causa di Samuel, che gli ha dato del denaro in cambio.

L’Alday senior a gran sorpresa non smaschererà il secondogenito, visto che dirà a Blanca che i medici hanno dato una diagnosi errata a Diego. A quel punto Jaime trascorrerà dei giorni lontano da Acacias 38 con Samuel, con la scusa di dover incontrare dei clienti della sua gioielleria. Non appena faranno ritorno nel quartiere iberico, l’Alday senior e il secondogenito si renderanno protagonisti di un duro confronto.

Jaime svelerà a Samuel sia di aver scoperto la messinscena che ha portato avanti su Diego, e di aver abusato della moglie.

Il marito della Dicenta minaccerà il secondogenito, dicendogli che se non si costituirà alla polizia lo denuncerà. Le parole dell’anziano uomo faranno perdere completamente le staffe a Samuel: quest’ultimo in preda alla pazzia si scaglierà contro il padre strangolandolo, fino ad ucciderlo. Il consorte di Blanca dopo aver commesso l’omicidio penserà di darsi alla fuga, facendo fatica a nascondere il suo sconforto a Celia e Felipe.

Ursula convince Samuel a non costituirsi, la messinscena di Diego

Ursula fermerà Samuel proprio quando lo stesso deciderà di confessare al commissario Mendez di aver ucciso il padre.

L’ex governante, dopo aver ritrovato il corpo senza vita del marito, nasconderà gli indizi del delitto e convincerà il figliastro a non ammettere la sua colpevolezza alla giustizia, precisandogli che dovranno continuare ad agire senza fretta per il bene della creatura che Blanca aspetta. Inoltre la Dicenta chiederà a Samuel di comunicare ai vicini di casa che suo padre si è recato in un centro benessere svizzero per potersi riprendere del tutto fisicamente.

Nel frattempo Blanca, con la complicità di Leonor, tenterà di fuggire di casa, precisamente dopo essere tornata tra le braccia di Diego. Quest’ultimo invece grazie alla cognata rinuncerà a non vendicare la morte di Martin deceduto per mano di Vinas, l’agente della guardia civile corrotto da Ursula, che avrebbe dovuto ucciderlo.

Il fratello di Samuel, dopo essere finito in prigione per essersi scontrato con i rivoltosi del giacimento d’oro gestito da Ramon e Rosina, inscenerà un falso suicidio nella sua cella per poter tornare in libertà. Infine, il secondogenito del defunto Jaime si fingerà dispiaciuto non appena la sua dolce metà non vivrà più sotto il suo stesso tetto.