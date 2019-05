Anticipazioni di Un posto al sole ricche di novità. Nelle puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Raffaele e Diego faranno pace mentre Constantin verrà portato in galera. Infine Franco vorrà vendicarsi di Prisco.

Un posto al sole: Raffaele in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda dal 13 al 17 maggio, svelano che Angela e Franco saranno in pericolo per colpa del ritorno di Gaetano Prisco. Nel frattempo Raffaele sarà schiacciato dalla solitudine, tanto da non riuscire a mettere da parte l'orgoglio.

Un posto al sole, trame: Constantin arrestato grazie a Ciro, Franco provoca Prisco

Solo Ornella rappresenterà un'ancora di salvezza in questo difficile momento. Oltre alla moglie, giungerà un amico che riuscirà a sollevargli il morale. Allo stesso tempo, Alex entrerà in crisi dopo il ritorno di Anita a Napoli. La donna, infatti, temerà che Vittorio la possa lasciare per tornare dall'ex fidanzata. Del parere contrario sarà Silvia, la quale cercherà di infonderle coraggio.

Anticipazioni Un posto al sole: Diego ed il padre fanno pace

Nel frattempo Angela chiederà al pugile Ciro di spiare le mosse di Franco, in quanto teme un colpo di testa nei confronti di Prisco.

Ma ecco il colpo di scena: una minaccia incomberà sul giovane pugile. Raffaele, invece, si recherà a trovare Diego nella sua nuova abitazione dopo essere stato spronato da Ornella. In questa occasione, Diego e suo padre riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra. Allo stesso tempo, Alex deciderà di combattere per Vittorio, nonostante il ritorno di Anita.

Trame Un posto al sole: Constantin viene arrestato

Stando alle trame di Un posto al sole, in onda nella terza settimana di maggio si apprende che Ciro darà il suo contributo all'arresto di Constantin, sebbene non ammetta di essere un complice di Prisco.

Nel frattempo Alex e Vittorio vivranno un momento di passione, mentre Otello avrà qualche problema a causa di uno scambio di medicinali. Un gesto che creerà un'esilarante scenetta tra Michele e Raffaele. Successivamente Prisco rimarrà vittima di una provocazione da parte di Franco. Un'azione che potrebbe avere delle conseguenze più serie del previsto. Ciro, invece, sarà sempre più vicino ad Angela.

Marina incontra Roberto

A Napoli, Roberto dovrà fare i conti con i sensi di colpa mentre giungerà una bella notizia per suo figlio Filippo e Serena.

Nel frattempo ferveranno i preparativi per il battesimo di Lollo, sebbene qualcuno voglia rovinare la festa. Infatti un personaggio intenderà boicottare la scelta del padrino; Angela rimarrà spiazzata dall'avvicinamento di Ciro mentre Giovanna vorrà incastrare Prisco e Constantin. Roberto, invece, riceverà la visita di Marina dopo la scomparsa del figlio Tommaso. Infine nasceranno delle incomprensioni tra Mariella e Guido per la scelta del padrino di Lollo mentre Cerruti si recherà all'appuntamento con una nuova potenziale fiamma.

Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.