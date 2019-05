Molto presto i tre tronisti in gioco, Andea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, saranno chiamati a compiere la tanto attesa scelta. Il pubblico da casa, quindi, aveva iniziato a chiedersi se ci sarebbe stato nuovamente l'appuntamento nel castello, così come è accaduto per Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo. Ebbene, finalmente, è giunta la verità in merito alla questione. Maria De Filippi ha deciso di annullare le scelte serali per questa edizione di Uomini e donne. A quanto pare, dunque, si ritornerà alla versione originale.

Anticipazioni Uomini e donne: Maria De Filippi annnulla le scelte serali

L'inaspettata decisione in merito alle scelte

Il momento tanto atteso si sta, oramai, avvicinando. I tronisti ancora in gioco, però, sembrano ancora molto lontani dal prendere la decisione definitiva. Un po' di giorni fa, sul profilo della caporedattrice Raffaella Mennoia era apparso un post in cui l'autrice annunciava che il giorno successivo si sarebbe registrata una nuova puntata del trono classico. Dati i petali e i cuori volti ad incorniciare tale post, il pubblico da casa aveva subito immaginato che si sarebbe registrata la puntata della scelta di qualche tronista.

Pubblicità

A distanza di un po' di tempo, però, è arrivata la smentita da parte della Mennoia. A quanto pare, infatti, nessuno dei tre tronisti è ancora pienamente pronto alla scelta. Ad ogni modo questo momento si avvicina e, secondo le anticipazioni trapelate in questo periodo, pare che si ritornerà alla versione originale. Le scelte serali nel castello incantato dei tronisti di Uomini e Donne saranno sostituite da quelle classiche all'interno dello studio.

Il ritorno alle origini e l'ultima messa in onda di Uomini e Donne

Maria De Filippi, infatti, ha deciso di annullare le scelte serali, almeno per questa tranche del programma. Il motivo non è stato ancora palesato, è probabile che si tratti di esigenze di palinsesto, oppure, semplicemente di un ritorno alle origini. Fatto sta che le scelte di Andrea, Angela e Giulia andranno in onda direttamente dallo studio, con il pubblico presente. Si ritornerà alle consuete sedie rosse e ai petali, in caso di risposta affermativa.

Pubblicità

Il pubblico da casa è in fibrillazione e non vede l'ora di scoprire quale sarà la scelta dei vari tronisti.

Per quanto riguarda l'ultima messa in onda del programma Uomini e Donne, è molto probabile che sarà venerdì 31 maggio. Il programma di Maria De Filippi, dopo tale data, sarà sospeso fino a settembre. I fan più accaniti dovranno sostituire la loro trasmissione preferita con la fiction turca Bitter Sweet, che andrà in onda al posto di Cherry Season.

Pubblicità

Intanto, non ci resta che attendere la registrazione del trono classico di domani per scoprire altre succulente anticipazioni.