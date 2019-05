Dopo settimane di Gossip e smentite, finalmente è arrivata la notizia che tutti gli inglesi (e non solo) aspettavano: Meghan Markle ed Harry D'Inghilterra sono diventati genitori. È stata la pagina Instagram dei Duchi di Sussex a confermare la nascita del "royal baby" nel primo pomeriggio di lunedì 6 maggio: il comunicato apparso sui social network, fa sapere che il primogenito della coppia è un maschio e pesa più di 3 chili. Il nome del settimo discendente al trono britannico sarà svelato nei prossimo giorni sempre da fonti ufficiali.

Meghan ed Harry sono genitori

Che Meghan Markle fosse prossima al parto lo sostenevano tutti i media inglesi: i primi giorni di maggio, infatti, sono sempre stati un punto di riferimento importante per questo lieto evento. Oggi, lunedì 6 maggio, in poche ore sono state diffuse due notizie attesissime da tutti i sudditi: quella del ricovero della Duchessa in ospedale e quella dell'arrivo del "royal baby".

La pagina Instagram ufficiale della coppia, infatti, è stata la prima ad ufficializzare la nascita del primo erede di Harry D'Inghilterra, e l'ha fatto con il seguente comunicato: "Siamo lieti di annunciare che il Duca e la Duchessa di Sussex, hanno dato il benvenuto al loro primogenito al mattino presto.

Il figlio di Loro Altezza Reale, pesa 7 libbre (3,1 chili)".

Stando a quello che riportano fonti ufficiali vicine alla coppia, Meghan ed il maschietto che ha dato alla luce stanno bene ed entrambi i Duchi ringraziano tutti per l'affetto che la gente gli ha dimostrato in questo momento della loro vita così speciale.

Per conoscere il nome del settimo discendente al trono d'Inghilterra dopo Carlo, William, i tre figli di quest'ultimo e lo stesso Harry, dovremmo aspettare ancora qualche giorno, quando saranno anche rese pubbliche le prime foto del "royal baby" in braccio e mamma e papà.

Harry al settimo cielo: 'Sono orgoglioso di mia moglie'

La notizia della nascita del primo figlio di Meghan ed Harry ovviamente sta facendo il giro del mondo; è stato il Daily Mail, però, a riportare le prime dichiarazioni del Duca di Sussex dopo il lieto evento. "Sono molto felice di annunciare che io e Meghan questa mattina abbiamo avuto un bambino sano. Sono così incredibilmente orgoglioso di mia moglie", ha detto il reale d'Inghilterra pochissimo tempo fa alla stampa.

Che la Markle aspettasse un maschietto, l'avevano sospettato in pochi: i gossip più recenti, infatti, sostenevano che il primogenito della coppia reale sarebbe stato una femmina (erano già partite le scommesse sul nome da dare alla piccola) anche perché erano state avvistate delle coperte rosa in un'auto che entrava a corte.

Chi sperava che Harry e consorte potessero rendere felici i sudditi chiamando Diana la loro creatura, dovrà mettersi l'anima in pace perché, come ha anticipato la pagina Instagram della coppia, il royal baby "it's a boy" (è un maschio).