In questi giorni è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni trapelate, pare proprio che ne siano accadute di tutti i colori. Innanzitutto, dagli spoiler si evince che tre persone del parterre hanno deciso di lasciare il programma: si tratta di Rocco, Michele e Roberta. Inoltre, Massimiliano ha portato in studio un audio riguardante Simona e Stefano, dal quale si evincerebbe chiaramente che i due fossero d'accordo al di fuori. Naturalmente in studio è scoppiato il caos. Scopriamo cosa è accaduto.

Anticipazioni Uomini e Donne: l'audio che incastra Simona e Stefano

Simona e Stefano smascherati da Massimiliano

L'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne è stata, come sempre, notevolmente movimentata. A generare maggiore scompiglio ci ha pensato subito Tina. L'esuberante opinionista ha continuato ad accusare un cameramen di avere una storia con Gemma. Secondo il suo punto di vista, infatti, la persona in questione utilizzerebbe dei filtri speciali per la Galgani in modo da farla apparire più giovane.

Dopo il simpatico siparietto si è passati ad altro. L'argomento che ha infiammato lo studio è stato tirato in causa da Massimiliano. Il cavaliere ha preso la parola e ha detto di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe la colpevolezza di Stefano e Simona. Ricordiamo che i due sono finiti al centro della bufera nelle precedenti puntate perché accusati di essere d'accordo. Entrambi hanno sempre smentito la questione. Tuttavia, essendo messi veramente alle strette, si sono sentiti sotto pressione e hanno deciso di abbandonare volontariamente il programma.

L'audio rivelatore e i tre abbandoni inaspettati

In seguito a tale episodio, però, le indagini sul loro conto sono proseguite. Il cavaliere Massimiliano, infatti, pare abbia rivelato alla redazione di essere in possesso di un audio che incastrerebbe i due esponenti definitivamente. Da tale vocale si evincerebbe chiaramente che i due fossero d'accordo. Al momento non è ancora noto se l'audio in questione sia stato sentito in puntata oppure se sia stato fatto ascoltare solo a Gianni Sperti.

Ad ogni modo, una cosa sembra alquanto certa, Simona e Stefano mentivano perché si frequentavano al di fuori delle telecamere.

Un'altra vicenda che ha surriscaldato gli animi è legata all'abbandono inaspettato di tre persone del parterre. Stiamo parlando di Rocco, Michele e Roberta. Il primo ha detto di essere rimasto molto male delle ultime dichiarazioni di Gemma e, per questo,, avrebbe deciso di andare via. Michele, invece, ha detto di non essere più in grado di sopportare la pressione del programma, specie in seguito alla lite con Armando.

Roberta, infine, ha detto di avere esigenze lavorative e personali inconciliabili con la trasmissione.