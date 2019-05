Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il Reality Show condotto da Barbara D'Urso sta riscuotendo un buon successo. Nella serata di oggi, nel corso della nuova diretta, la conduttrice e i suoi due opinionisti, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, torneranno a collegarsi in diretta con i gieffini per svelare il nome del nuovo eliminato. A rischio eliminazione questa settimana ci sono cinque concorrenti, ovvero quelli che erano stati nominati al termine della scorsa puntata. Le ultimissime anticipazioni riguardanti la puntata odierna riferiscono che Cristian Imparato rischia l'eliminazione.

Grande Fratello 16, anticipazioni puntata del 6 maggio: Imparato rischia di essere eliminato al televoto

Anche questa settimana ci sono diversi concorrenti a contendersi la loro avventura nella casa attraverso il televoto. A rischio eliminazione, infatti, vi sono: Daniele, Cristian, Serena, Kikò e Mila. Uno dei cinque concorrenti al televoto dovrà lasciare la casa questa sera stessa. Secondo i sondaggi del web Serena e Mila potrebbero superare egregiamente la nomination.

A rischiare maggiormente di uscire dalla Casa sarebbero invece Kikò, Cristian e Daniele, ovvero i concorrenti che in queste settimane si sono esposti maggiormente al giudizio del pubblico. Per scoprire il nome dell'eliminato bisognerà attendere il verdetto ufficiale che verrà svelato stasera in prime time su Canale 5 dalla conduttrice del reality show Barbara D'Urso. L'eliminato, una volta abbandonata la Casa, raggiungerà lo studio del reality.

Daniele Interrante è pronto ad entrare nella casa

Ieri pomeriggio Daniele Interrante è stato ospite della D'Urso al programma Domenica Live.

Il bel modello è stato sposato con Guendalina Canessa dalla quale ha avuto una splendida bambina. Dopo la relazione con Guenda, Daniele è stato fidanzato con Francesca De André. Le due donne ora si sono ritrovate all'interno della Casa dove sembrano essersi chiarite. Daniele Interrante alla conduttrice del reality show ha riferito di sentirsi pronto ad entrare nella casa del GF. Interrante dovrebbe varcare la porta rossa questa sera stessa nel corso della diretta.

Una nuova lettera per Serena Rutelli

Serena la scorsa settimana aveva ricevuto una lettera dalla sua madre biologica. Stasera la gieffina riceverà una nuova lettera, questa volta però il mittente sarà suo fratello. Serena Rutelli nella Casa del Grande Fratello sta dimostrando al pubblico di essere una ragazza vera e sensibile. Non resta che attendere questa sera per assistere alla nuova puntata del GF 16. I colpi di scena sono come sempre dietro l'angolo.