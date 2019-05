Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà finalmente svelato il motivo del misterioso tremore alla mano di Patrizio, che ha fatto inquietare molti fan che avevano ipotizzato addirittura una malattia neurologica degenerativa. Dopo aver spiegato questa vicenda, però una nuova minaccia giungerà a turbare la serenità del ragazzo e di Rossella. Nel frattempo continuerà, senza esclusione di colpi, la battaglia tra Marina e Alberto per la gestione dei cantieri.

Pubblicità

Pubblicità

Marina cercherà un alleato per poter incastrare Alberto ed allontanarlo definitivamente dai cantieri. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste due intricate storyline.

Il misterioso tremore alle mani

Guardando la puntata di venerdì 24 maggio i fan si sono spaventati, nell'osservare Patrizio alle prese con un'inquietante tremore alla mano destra. Il ragazzo aveva poi "risolto" il problema ingerendo una manciata di pillole misteriose accompagnata da un sorso di birra.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) guarda la sua mano tremante in modo preoccupato

Nelle prossime puntate, verrà svelato che il misterioso contenuto della boccetta è rappresentato da pillole stimolanti, per l'esattezza anfetamine. Gli estenuanti ritmi lavorativi a cui era sottoposto al ragazzo lo avevano portato a cercare un aiuto in questo tipo di droghe, anche se successivamente Patrizio svelerà al suo migliore amico Vittorio, che ad innescare in lui questa insana abitudine era stata la depressione causata dalla rottura con la sua amata Rossella.

Pubblicità

Una nuova minaccia all'orizzonte

Nei prossimi episodi, Patrizio lotterà contro questa sua dipendenza da droghe, il suo migliore amico Vittorio e, solo in seguito i genitori, che inizialmente saranno all'oscuro di tutto, faranno di tutto per aiutarlo a disintossicarsi. Il ragazzo avrà anche modo di confrontarsi con Rossella, ma, l'astinenza da farmaci, avrà forti ripercussioni sul suo umore. Durante una di queste crisi il ragazzo avrà un duro scontro con la sua amata Rossella e solo in seguito cercherà di riparare.

Il suo rapporto con Rossella però potrebbe essere fonte di una nuova minaccia per la coppia. La nuova intesa tra Pat e Ross, anche se per la ragazza avrà solo un valore di amicizia, scatenerà l'ira e la gelosia da parte di Mimmo e questa situazione potrebbe portare molti problemi.

Marina e Clara alleate

Marina, ormai giunta allo stremo della sopportazione con Alberto, cercherà un modo per potersene sbarazzare, tuttavia si renderà conto che per lei è impossibile spiare il contenuto del portatile dell'uomo.

Pubblicità

Marina, notando quanto Clara sia triste per come viene trattata da Alberto, cercherà di usare il malcontento della ragazza a suo favore. Marina proporrà alla ragazza di spiare il portatile di Alberto, ma i sensi di colpa della ragazza potrebbero rallentare i piani della Giordano