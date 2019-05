Buone notizie in vista per i telespettatori de Il Segreto, che a partire da oggi 27 maggio faranno i conti con la variazione dell'orario di inizio della telenovela. Grazie alla cancellazione del daytime di Amici, giunto al suo epilogo la scorsa settimana, le vicende di Puente Viejo troveranno maggiore spazio nel palinsesto pomeridiano, sostituendo proprio il talent show ideato da Maria De Filippi. Il Segreto comincerà quindi già alle ore 16:30 circa, proseguendo poi fino all'inizio di Pomeriggio Cinque.

Quella odierna sarà una puntata ampiamente caratterizzata dalle condizioni di salute di Elsa, ormai sempre più in balia della crudeltà di Antolina. Ma l'intervento inaspettato di Consuelo, potrebbe salvare la Laguna da morte certa.

Programmazione settimanale Il Segreto: da oggi anticipato l'inizio

Sabato 25 maggio è andata in onda la finalissima di Amici, motivo per cui a partire da oggi il daytime del talent show non andrà più in onda su Canale 5.

Anticipazioni Il Segreto: cambia l'orario pomeridiano

Al suo posto tornerà Il Segreto, che durerà 10 minuti in più rispetto alla scorsa settimana. La telenovela spagnola esordirà alle ore 16:30 circa e proseguirà fino alle ore 17:10 circa, quando cederà la parola a Barbara d'Urso e al suo Pomeriggio Cinque. Tale orario subirà una modifica nella giornata di sabato 1° giugno, quando la puntata inizierà alle ore 15:15 e si concluderà alle ore 16:20, lasciando posto al film "Un sogno per domani" (la stagione 2018-19 di Verissimo si è conclusa la scorsa settimana, con l'intervista di Pamela Prati).

Le notizie negative per i telespettatori riguardano invece la programmazione di domenica 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica italiana, Mediaset ha deciso di modificare l'intero palinsesto festivo, sospendendo tutte le soap. Beautiful, Una Vita e Il Segreto quindi non verranno trasmesse e al loro posto ci sarà la fiction "L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo".

Il Segreto anticipazioni: l'intervento in extremis di Consuelo

Sul fronte delle anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata di oggi 27 maggio, la salute di Elsa continuerà ad essere grande protagonista, causando la preoccupazione di tutte le persone a lei care.

Dopo lo svenimento che ha causato l'apprensione di Isaac, Antolina riuscirà ad allontanare il marito con uno stratagemma, continuando così a portare avanti i suoi intrighi contro la sua odiata rivale. Non appena rimasta sola con lei, infatti, la dark lady riprenderà ad avvelenare Elsa, nella speranza di portarla alla morte in tempi brevi. Ma a questo punto sarà Consuelo ad intervenire senza preavviso: accompagnata da due uomini, la nonna di Julieta arriverà e porterà via Elsa, nonostante il parere contrario di Antolina.

Riuscirà ad evitare il peggio, trovando le prove dell'avvelenamento? Le prossime puntate de Il Segreto potrebbero essere decisive da questo punto di vista.