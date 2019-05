Continuano i colpi di scena e i litigi all'interno della casa più spiata d'Italia. Il concorrente Michael Terlizzi non sopporta più Francesca De Andrè per via del suo atteggiamento troppo repulsivo nei suoi confronti. Anche quando Michael ha provato a ristabilire i rapporti con la De Andrè, la ragazza ha continuato comunque a trattarlo male, dicendogli frasi molto offensive e senza alcun valido motivo. il gieffrino durante quest'edizione del Grande Fratello ha sempre dimostrato gentilezza e pacatezza verso i suoi coinquilini, ma questa volta ha davvero raggiunto il limite.

La nipote di Fabrizio De Andrè ha insultato più volte gli altri inquilini all'interno della casa senza farsi un esame di coscienza. Michael ha cercato di avere un dialogo pacifico con la ragazza per cercare di risolvere la situazione ma la 29enne non vuole proprio saperne e puntualmente tra i due scoppia un litigio.

Grande Fratello 16: Michael sbotta contro Francesca: 'Hai problemi? Vai a rompere da un'altra parte'

Dopo l'ennesimo litigio tra Francesca De Andrè e Michael Terlizzi, quest'ultimo ha voluto spiegare cos'è successo.

Grande Fratello 16: Michael Terlizzi sbotta contro Francesca De Andrè

Il giovane ha affermato che stava portando un pezzo di pizza alla ragazza, come ha fatto con tutti gli altri coinquilini, solo che lei ha preferito rispondergli male per l’ennesima volta, affermando che poi se la mengerà lui. Michael ha commentato l'episodio affermando che non può nemmeno essere gentile nei confronti della ragazza che immediatamente offende il concorrente, senza un apparente motivo.

Il gieffrino capisce che per la ragazza questo non è un bel periodo.

Infatti nell'ultimo appuntamento settimanale del Reality Show, Barbara D'Urso ha riferito alla De Andrè che il suo fidanzato Giorgio Tambellini l'ha tradita per un'altra. Ciò nonostante questo non vuol dire che la 29enne è autorizzata ad offendere chiunque le capiti sotto tiro.

La confessione di Michael Terlizzi su Francesca De Andrè

A quanto pare Michael non riesce più a sopportare il comportamento della De Andrè nei suoi confronti e ha citato un episodio con la ragazza che lo ha fatto infuriare.

Il giovane ha raccontato di quando una notte Francesca ha detto a Gianmarco che ha preso delle brioche per mangiarsele tutte, quando in realtà le stava portando ai suoi coinquilini che gliele avevano chieste. Quest'episodio ha mandato su tutte le furie il gieffino, rispondendo che non può nemmeno fare un favore ai suoi inquilini che lei subito offende "Vai fuori e non rompere il c…o a me!", ha dichiarato il gieffino.

Insomma la situazione tra Michael Terlizzi e Francesca De Andrè è piuttosto tesa.

Staremo a vedere se se ne parlerà nell'appuntamento settimanale del reality show in modo tale che la situazione di risolva una volta per tutte.