Ieri, Belen Rodriguez ha pubblicato un post su Instagram che sta facendo molto scalpore. Nel caso specifico si tratta di tre fotografie che ritraggono suo marito Stefano De Martino. La showgirl argentina ha commentato gli scatti dicendo: "Tu mi piaci proprio tanto". Il bel ballerino ci ha messo poco a rispondere con altrettanta enfasi e amore, ed ha detto: "Sei la mia vita". Lo scambio di dediche d'amore tra i due protagonisti ha riempito di gioia il cuore dei fan.

Belen e Stefano dediche d'amore su IG, ma c'è chi non ci crede, un hater dice: 'Teatrino'

Numerosi sono stati, infatti, i commenti e i mi piace. Ad ogni modo, però, non sono mancati commenti da parte di alcuni haters che hanno voluto mettere in dubbio la veridicità dei loro sentimenti. Un utente, ad esempio, ha scritto: "Quando finirà questo teatrino?" A quanto pare c'è chi non crede a questo ritorno di fiamma.

I messaggi d'amore tra Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono decisamente la coppia del momento. I due ragazzi hanno fatto parlare moltissimo di sé nell'ultimo periodo.

Dopo essersi nascosti per un bel po' di tempo, però, la giovane coppia ha deciso, finalmente, di venire allo scoperto. Sui profili Instagram dei diretti interessati, infatti, è possibile prendere visione di numerosi video e foto che dimostrano la loro unione e la loro affinità. Proprio uno degli ultimi post pubblicati dalla Rodriguez sta generando molto scalpore. La donna ha deciso di immortalare il suo compagno di vita in tre scatti differenti. Ciò che ha colpito maggiormente l'attenzione della gente è stata la didascalia annessa.

Belen ha voluto palesare quanto sia presa e affascinata dal suo uomo. Così come lei, anche tante altre donne non sono riuscite a negare di subire il fascino del ballerino.

Belen Rodriguez e De Martino fingono? Le accuse di alcuni fan

Le immagini in questione, infatti, sono divenute virali in pochissimo tempo. Il post ha ottenuto più di 500 mila like e numerosissimi commenti. De Martino, naturalmente, non è rimasto a guardare in silenzio ed ha ricambiato il messaggio romantico della sua donna dicendole di essere la sua vita.

Tuttavia, come spesso accade ai personaggi famosi, non tutti i commenti sono stati tranquilli. Molte altre persone, infatti, si sono scagliate contro i due ragazzi accusandoli di dare luogo solo ad una farsa. Un utente ha infatti scritto: "Quando finirà questo teatrino?", mentre un altro ha detto: "Avevate solo bisogno di pubblicità, che mondo squallido. Insomma, a quanto pare sembra proprio che ci siano delle persone che non credono affatto alla veridicità dei loro sentimenti.

Secondo i fautori di questa teoria, Belen e Stefano starebbero fingendo solo per attirare a sé l'opinione pubblica. Sarà così? Solo il tempo ci darà le risposte.