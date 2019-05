Grandi progetti in vista per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: stando a quello che racconta "Spy" nel suo ultimo numero, la ritrovata coppia starebbe seriamente pensando ad un matrimonio bis e ad allargare la famiglia. I Gossip che riporta la rivista, infatti, sostengono che la showgirl e il ballerino si sarebbero riscoperti talmente innamorati da voler rinnovare la promessa che si sono fatti nel 2013, magari quest'estate in una location da sogno.

Belen Rodriguez: nozze 'bis' con Stefano a Ibiza o Napoli e un altro figlio (RUMORS).

Il settimanale, inoltre, smentisce le voci che vorrebbero l'argentina attualmente in dolce attesa: Santiago, però, potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina.

Belen e Stefano di nuovo all'altare? L'indiscrezione di Spy

Non sono passate neppure due settimane da quando la Rodriguez e De Martino hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma sui social network, ma i giornali di gossip già fantasticano su quelli che dovrebbero essere gli imminenti progetti della ritrovata coppia.

Pubblicità

Il numero di Spy in uscita il 3 maggio, dunque, sostiene che Belen e Stefano siano pronti a rinnovare la promessa che si sono fatti davanti a Dio nel settembre 2013, e potrebbero farlo tra qualche mese in una città amata da entrambi. "Le location delle seconde nozze potrebbero essere le Isole Baleari oppure Napoli", si legge sul web in queste ore.

Che i genitori di Santiago trascorreranno l'estate a Ibiza, lo aveva anticipato il settimanale "Chi" poco tempo fa, confermando il grande legame che i piccioncini hanno con l'isola nella quale hanno trascorso le vacanze prima da fidanzati, poi da marito e moglie e infine in coppia con altre persone (lei con Andrea Iannone, lui con Gilda Ambrosio).

Ora che la showgirl e il ballerino sono tornati insieme, si dice che abbiano intenzione di affittare una lussuosa villa in Spagna dove andare a vivere con il figlio di 6 anni fino a fine agosto: che sia proprio quello il periodo giusto per risposarsi?

L'altra località che potrebbe ospitare il rinnovo dei voti nuziali della Rodriguez e De Martino, si vocifera sia il capoluogo campano dove è nato e cresciuto il conduttore di Made in Sud, un posto che è sempre stato nel cuore anche di Belen.

Pubblicità

Belen non è incinta, per ora

L'altra notizia che ha dato l'ultimo numero di 'Spy' su Belen e Stefano, è quella che riguarda la loro intenzione di allargare la famiglia. Contrariamente a quello che pensavano in molti dopo aver visto un video nel quale il napoletano accarezzava il pancino della moglie, l'argentina non è in dolce attesa ma potrebbe esserlo presto.

Secondo quello che sostengono i bene informati, la showgirl e il ballerino sarebbero pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, che oggi ha 6 anni e sicuramente sarebbe felicissimo di poter condividere il suo tempo con un altro bambino.

Pubblicità

Nell'attesa di avere novità su questo fronte, non possiamo non riportare il quotidiano scambio di parole d'amore che c'è tra la Rodriguez e De Martino su Instagram: dalla più totale discrezione e privacy, infatti, i due sono passati a condividere tantissimi momenti della loro vita insieme con le persone che li seguono sui social network.

"Tu mi piaci proprio tanto", "Sì a vita mia", questo è solo l'ultimo botta e risposta al miele che c'è stato tra i ritrovati piccioncini sul web nelle scorse ore.