In queste ore sul web sta impazzando un Gossip che ha davvero dell'assurdo. Secondo quanto rivelato sul sito Dagospia pare che, nel corso della prossima puntata di "Live, non è la D'Urso", Eliana Michelazzo sarà pronta a rivelare che Mark Caltagirone non esiste.

Pubblicità

Pubblicità

Nel caso in cui tutto questo dovesse realmente avverarsi, i protagonisti di tutta questa ipotetica pantomima darebbero luogo ad un finale davvero con il botto. Stando a quello che è emerso sul sito in questione, pare che l'agente della Prati, che ci ha sempre messo la faccia da Barbara D'Urso, addosserà tutte le colpe alla sua socia Pamela Perricciolo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La bufera che si è abbattuta su Pamela Prati e sui membri della sua agenzia

Il presunto matrimonio fake di Pamela Prati è divenuto, ormai, un fatto di cronaca.

Eliana Michelazzo pare sia pronta a rivelare che Mark Caltagirone non esiste

Tutte le testate giornalistiche e i giornali di gossip non stanno facendo altro che parlare della vicenda. In seguito all'annullamento delle nozze, che erano previste lo scorso 8 maggio, Pamela Prati è piombata nella bufera. La donna è stata ospitata all'interno di due trasmissioni Mediaset, Live, non è la D'Urso e Verissimo, occasioni nelle quali avrebbe potuto donare maggiore credibilità alla sua versione dei fatti. Ad ogni modo, questo non è affatto accaduto.

Pubblicità

La showgirl, infatti, con i suoi comportamenti arroganti e le sue continue fughe dagli studi, non ha fatto altro che peggiorare ancor di più la sua posizione. Tuttavia, secondo quanto trapelato in queste ore sul web, pare che tutti i nodi stiano per venire al pettine.

Mark Caltagirone non esiste? Sarebbe tutta colpa di Pamela Perricciolo

Il sito Dagospia è la testata online in cui è stato diffuso un scoop non indifferente. Stando a quanto emerso, pare che nel corso della prossima puntata del programma serale di Barbara D'Urso, Eliana Michelazzo sarebbe pronta a dire tutta la verità.

L'agente di Pamela Prati dovrebbe rivelare che Mark Caltagirone non esiste essendo un personaggio di fantasia, così come suo marito Simone Coppi. Entrambi questi uomini non sarebbero altro che un'invenzione della socia Pamela Perricciolo. Da circa 10 anni, la Michelazzo sarebbe "vittima" degli inganni della Perricciolo. In seguito a tutto quello che è accaduto, però, Eliana sarebbe disposta a mettere la parola fine a tutta questa storia. Come reagirà Barbara D'Urso a tutta questa storia?

Pubblicità

Sul sito Fanpage si ipotizza che la conduttrice possa chiederle di espatriare oppure entrare all'interno della casa del Grande Fratello. Insomma, non ci resta altro che attendere ancora qualche giorno per scoprire come finirà tutta questa storia.