Dagospia è stato il primo sito ad indagare sulle strane nozze di Pamela Prati: oggi, dopo aver raccolto tante testimonianze e notizie esclusive, il blog di Roberto D'Agostino ha dato un'anticipazione clamorosa su questa storia. Stando a quello che si legge in rete in questi minuti, mercoledì prossimo Eliana Michelazzo dovrebbe raccontare tutta la verità sul matrimonio mai celebrato della sua socia, confermare che Mark Caltagirone non esiste e puntare il dito sulla collega Pamela Perricciolo.

Pubblicità

Pubblicità

Eliana sta per cedere? L'indiscrezione di Dagospia

La notizia che ha lanciato Dagospia negli ultimi minuti, è destinata a far discutere: sul popolare blog, infatti, si legge che mercoledì 22 maggio si metterà la parola "fine" ad una storia che è sulla bocca di tutti da mesi. Stando a quello che sostiene un collaboratore di Roberto D'Agostino, durante la prossima puntata di "Live-Non è la D'Urso" finalmente sarà fatta chiarezza sulle nozze mai celebrate di Pamela Prati.

Dagospia: 'Mercoledì a Live-Non è la D'Urso, Eliana Michelazzo dirà che Mark Caltagirone non esiste'.

"L'agente Eliana Michelazzo rivelerà che Mark Caltagirone non esiste e che suo marito Simone Coppi è un personaggio di fantasia", questa è la "bomba" che ha lanciato il sito d'informazione nelle ultime ore.

Secondo questa indiscrezione, la romana sarebbe "prigioniera" da oltre 10 anni di un incantesimo della socia Pamela Perricciolo, l'altra proprietaria della Aicos Management che si è fatta vedere in Tv solo una volta da quando è scoppiato il caos su questa vicenda.

Pubblicità

Che Eliana stesse per raccontare la verità su questa faccenda, l'aveva scritto anche Fanpage un paio di settimane fa: alcune persone che erano nel backstage del programma di Barbara D'Urso, avevano fatto sapere al blog che l'agente aveva avuto una crisi di pianto ed era pronta a confessare tutte le bugie che lei e la Prati avrebbero detto in questo periodo.

Un selfie di Eliana sul profilo IG di Caltagirone

Nell'attesa di scoprire se Eliana Michelazzo confermerà a Live che Mark Caltagirone non esiste, riportiamo l'ultima gaffe che l'agente sembra aver fatto ieri sui social network.

Come ha fatto notare il giornalista Gabriele Parpiglia, sul profilo Instagram del presunto futuro marito di Pamela Prati è apparso per alcuni minuti un selfie della romana, lo stesso che ha pubblicato lei poco dopo nelle Stories.

Il fatto che una foto di Eliana sia stata condivisa sull'account del presunto Caltagirone, ha portato tanti a pensare che possa esserci proprio lei dietro ai tentativi di far credere che l'imprenditore esista.

Da quando Dagospia ha fatto sapere che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dovrebbe confessare a Barbara D'Urso le molte bugie che lei e la Perricciolo hanno detto negli ultimi mesi, c'è grande attesa per la decima puntata di Live, che ricordiamo una settimana fa ha ospitato Pamela Prati per un'intervista alquanto surreale.