Nelle attuali puntate del Segreto si sta assistendo a un apparente cambiamento da parte di Elsa. La ragazza avrebbe rubato del denaro ai Castaneda per poi cercare di far ricadere la colpa su Consuelo. In realtà si tratta solamente di un piano. Nelle prossime puntate trasmesse in Spagna, di cui non si conosce la data della messa in onda, la salute e la vita di Elsa saranno messe a dura prova.

Spoiler spagnoli Il Segreto: Antolina smascherata

Nelle puntate attualmente in onda in Spagna, Isaac ha scoperto i tradimenti della moglie. Nelle prossime puntate invece verrà alla luce che la gravidanza di Antolina era frutto di un inganno ai danni di Juanote, uomo con il quale la ragazza aveva avuto una relazione extraconiugale. Quest'ultimo soffriva anche di una grave patologia ed è per questo che la ragazza temeva che la sua gravidanza potesse finire male (e per tale ragione Antolina ha tentato più volte di abortire).

Elsa in grave pericolo di vita

Di conseguenza Isaac capirà di non essere più legato in alcun modo ad Antolina e la caccerà di casa, riavvicinandosi ad Elsa e andando a convivere con lui. Le cose però si metteranno nuovamente male.

Antonina non accetterà questo affronto e denuncerà Elsa per adulterio, la quale sarà arrestata. Intanto, Isaac non potrà dimostrare gli inganni della moglie perché Juanote, malato, spirerà proprio in quei giorni e non potrà dunque fare alcuna testimonianza utile.

Elsa maltrattata in carcere

Fin dai primi giorni del suo ingresso in carcere, Elsa riceverà un pessimo trattamento e subirà maltrattamenti fisici. Dopo un periodo di tempo la ragazza rischierà addirittura la morte e il suo amato Isaac farà di tutto per liberarla.

Dopo essere riuscito a dimostrare gli evidenti maltrattamenti che la ragazza stava subendo, Elsa sarà finalmente liberata e potrà vivere in compagnia del suo fidanzato. Purtroppo, almeno secondo le ultime anticipazioni, la vicenda non avrà un lieto fine, poiché la Laguna continuerà ad accusare i drammatici sintomi che la colpivano in carcere.

A seguito di alcune visite mediche, emergerà che la patologia che affligge Elsa la porterà alla morte. Dopo alcuni approfondimenti, il dottor Zabaleta rivelerà alla coppia che esiste una cura in grado di aiutare Elsa a vivere più a lungo o addirittura a guarire, però è estremamente costosa.

Saranno numerose le vicende drammatiche che quindi colpiranno Puente Viejo: anche Matias e Maria rischieranno grosso, sebbene per motivi diversi, visto che la ragazza resterà addirittura paralizzata.