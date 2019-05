In queste ore non si sta facendo altro che parlare di una notizia che Barbara D'Urso definirebbe 'choc'. Una delle sue più amate opinioniste, Maria Monsè, nel luglio 2018 ha pubblicato un articolo in cui ha annunciato di aver partecipato ad un evento con il fantomatico Mark Caltagirone. All'evento, come si legge nell'articolo, c'erano anche dei volti provenienti dalle precedenti edizioni del Grande Fratello. Una testimonianza, risalente a molto prima dello scandalo, che è stata diffusa sul web solo nelle ultime ore.

La domanda, adesso, sorge spontanea: Maria Monsè e gli ex gieffini conoscono le vere sembianze di Mark (o Marco) Caltagirone? I dubbi sono ancora tanti.

Maria Monsè avrebbe conosciuto Mark nel 2018

Nell'articolo, pubblicato nel luglio 2018, la Monsè aveva scritto di aver partecipato ad una serata karaoke nella quale erano presenti molti personaggi famosi, tra cui anche il fantomatico Mark Caltagirone. Il locale nel quale si sarebbe svolta questa serata particolare era gestito da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, proprio le due agenti di Pamela Prati e responsabili dell'AICOS Management, una tra le più famose e gettonate agenzie di spettacolo dei personaggi Mediaset.

Maria Monsè ad un evento con Mark Caltagirone

A questo evento, pare abbiano partecipato anche altri volti molto famosi, tra cui ex concorrenti del Grande Fratello come Alessia Macari, Lucia Orlando, che era in compagnia del suo fidanzato Filippo Contri, Baye-Dame Dia e Angelo Sanzio, soprannominato il Ken italiano. Tutte queste persone, dunque, pare abbiano visto le vere sembianze di quello che sembra un fantasma.

Di Marco Caltagirone non ci sono foto con la Monsè

Maria Monsè, nell'articolo in questione, aveva raccontato alcuni aneddoti della splendida serata trascorsa in compagnia di tutti questi personaggi famosi.

La cosa che sta generando maggiore scalpore, però, è la seguente frase: 'Presente anche Marco Caltagirone, noto per la sua passione per gli affari all'estero'. La Monsè ha descritto il fidanzato di Pamela Prati, o presunto ex da alcune ore, come un imprenditore molto intelligente, molto attivo sul versante estero, ma anche su quello italiano. La sua peculiarità principale, come si legge nell'articolo, sarebbe quella di investire sempre sulle donne nel suo lavoro.

Alla luce di quanto accaduto, sorgono naturalmente altri dubbi. Tutti questi personaggi conoscono davvero Mark Caltagirone oppure Eliana e Donna Pamela hanno suggerito all'opinionista di Barbara D'Urso di citare anche Caltagirone nel suo post? Al momento, non è emersa una risposta definitiva. Tuttavia è bene chiarire che di Marco non ci sono assolutamente foto all'interno dell'articolo della Monsè.