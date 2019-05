Dopo la confessione in diretta a Live, non è la D'Urso di Eliana Michelazzo, quella di Pamela Prati a Verissimo, è pervenuta anche la confessione di Pamela Perricciolo ai microfoni del sito Dagospia. Tutte e tre le donne hanno dato una versione completamente diverssa dall'altra.

Ad ogni modo, la Perricciolo è stata l'unica che ha deciso di addossarsi una parte delle colpe. La donna, dopo aver avuto un malore ed essere stata ricoverata in ospedale, ha deciso di vuotare il sacco e di dire tutta la sua verità. Secondo quanto rivelato a Dagospia, lei, Eliana Michelazzo e Pamela Prati erano d'accordo dal primo momento. Tutte e tre avrebbero firmato un accordo di riservatezza da un avvocato, secondo il quale non avrebbero potuto proferire parola in merito alla vicenda. La Perricciolo ha anche detto che il profilo di Mark Caltagirone fosse stato gestito direttamente dalla showgirl.

Pamela Perricciolo vuota il sacco: erano d'accordo tutte e tre

Le precedenti confessioni di Eliana Michelazzo e Pamela Prati sulla vicenda

Nuova luce è stata gettata sulla vicenda inerente il Pamela Prati gate. Nei giorni precedenti, Eliana Michelazzo aveva detto di essere vittima di tutta questa storia. La donna aveva confessato di essere stata plagiata dalla sua ex socia Pamela Perricciolo e di essere stata raggirata. Eliana aveva detto di essere stata sposata con un uomo immaginario per ben 10 anni. Successivamente, invece, la Prati aveva svelato di essere lei l'unica vittima di tutta questa storia.

La showgirl, ai microfoni di Verissimo, aveva detto che le sue socie l'avessero ingannata, e le avrebbero fatto credere di aver incontrato l'uomo perfetto. Ad ogni modo, a queste due confessioni, si è aggiunta quella di Pamela Perricciolo. Quest'ultima si è addossata parte delle colpe di tutta questa storia, ma ha coinvolto anche Eliana e Pamela.

La confessione di Pamela Perricciolo getta nuova luce sul caso

La Perricciolo ha detto che, tempo fa, lei Pamela Prati ed Eliana Michelazzo avrebbero deciso di inventarsi tutta questa storia, un po' per gioco.

Con il passare del tempo, però, notando che i soldi arrivassero in modo alquanto semplice in questio modo, avrebbero preferito continuare a portare avanti questa farsa. Per potersi tutelare, però, Pamela ha confessato che tutte e tre avrebbero firmato un accordo di riservatezza da un avvocato. La donna ha detto che la Prati non è affatto una vittima, lei stessa gestiva il profilo di Mark Caltagirone. Anche Eliana non è stata affatto plagiata. Quest'ultima, infatti, era perfettamente consapevole dell'inesistenza di Simone Coppi.

In conclusione, la Perricciolo ha anche confermato l'esistenza dei debiti di gioco di Pamela Prati.