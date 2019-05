Venerdì 3 maggio Canale 5 ha deciso di far riprendere il regolare svolgimento di Ciao Darwin 8. La puntata si è aperta con le parole di Paolo Bonolis sulla vicenda legata all’infortunio di Gabriele Marchetti.

Tra il pubblico c’era grande attesa per la ripresa del programma. La scorsa settimana i vertici Mediaset dopo le polemiche innescate dall’incidente avvenuto sui rulli del Genodrome, avevano deciso di cancellare la puntata per evitare un calo di ascolti.

Ciao Darwin, Bonolis apre la puntata parlando dell’infortunio a Gabriele: polemica sui social.

Questa sera il nuovo appuntamento di Ciao Darwin è iniziato in modo insolito. Il conduttore ha aperto la puntata di oggi così: “In questi giorni avete letto tante notizie sull’incidente avvenuto ad un concorrente. Ovviamente siamo molto dispiaciuti”. Paolo Bonolis poi ha proseguito rendendo noto che la produzione fin da subito è rimasta in contatto con i familiari di Gabriele.

Il padrone di casa ha chiuso il capitolo legato all’incidente del concorrente romano, invitando i telespettatori ad ascoltare solamente le notizie ufficiali sulla vicenda per rispetto del programma e della vittima dell’infortunio.

Scoppia la polemica sui social

Paolo Bonolis dopo aver fatto la sua premessa ha lanciato una frecciatina alle critiche ricevute in questi giorni: “Scendo, faccio le scale piano, perché questo studio è pieno di trabocchetti”. Le parole del conduttore non sono passate inosservate sul piccolo schermo. A far scattare l’ira del popolo del web ci ha pensato il ritorno del gioco dei rulli. Come sempre i concorrenti si sono sfidati al Genodrome e nonostante l’infortunio di Gabriele, il gioco non è stato cancellato.

Secondo alcuni utenti la puntata mandata in onda questa sera sarebbe quella registrata durante l’incidente. Ad insospettire i telespettatori è stata la durata del gioco, notevolmente ridotta rispetto al solito. Chissà le nuove critiche come verranno prese dai vertici del colosso di Cologno Monzese. Intanto, a gettare ulteriormente benzina sul fuoco ci ha pensato anche una dichiarazione di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli: ‘Il gioco va avanti’

Ciao Darwin è stato investito da una vera e propria bufera.

Ad irritare ancora di più il pubblico di fronte al piccolo schermo è stata la moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto con Marco Salvati, ovvero l’autore del programma. La signora Bonolis per la didascalia ha scelto una frase piuttosto provocatoria: “The show must go on”, cioè: “Lo show deve andare avanti”. Moltissimi utenti non hanno apprezzato affatto le parole della Bruganelli tanto che contro la donna sono arrivati numerosi commenti negativi.