Poche ore fa, i ragazzi all'interno della casa hanno iniziato a parlare di Soleil Sorgè. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi è stata fidanzata con Luca Onestini, fratello dell'attuale concorrente del Grande Fratello Gianmarco Onestini. La ragazza era stata scelta da Luca attraverso il programma Uomini e Donne, ma dopo poche settimane dall'ingresso del ragazzo al GF i due si sono lasciati. All'epoca fu proprio Gianmarco ad entrare nel reality ed a comunicare al familiare quello che stava accadendo fuori dalla casa.

GF 16, Valentina Vignali contro Soleil: 'Mi disse che ero una di serie B'

I concorrenti di questa nuova edizione si sono lasciati andare a delle dichiarazioni nei confronti della ragazza. Ad andarci giù pesante è stata proprio la Vignali.

La Vignali si scaglia contro la Sorgè al Grande Fratello

I concorrenti di questo GF 16 si trovavano fuori in giardino quando hanno iniziato a parlare dell'ex naufraga. La Vignali, rivolgendosi a Gianmarco, ha rivelato che lei ha esultato quando lui è entrato nella casa dicendo al fratello tutto quello che stava facendo quella che all'epoca era la sua fidanzata ed anche la De Andrè e Guendalina hanno detto la stessa cosa.

Francesca si è rivolta verso Gianmarco dicendo che è stato molto educato quando ha detto al fratello che Soleil non si è comportata bene. La pallavolista ha invece dichiarato che lei sarebbe stata molto più ‘aggressiva’.

L'ex di Stefano Laudoni ha poi continuato dicendo che lei aveva litigato con la Sorgè all'epoca di Uomini e Donne, quando lei faceva alcuni video su Instagram in cui esprimeva la sua preferenza per Giulia Latini, altra corteggiatrice di Luca Onestini: "Quell'anno abbiamo vinto la serie B e Soleil mi ha detto che io ero una di serie B.

Quindi io sono una di serie B perché ho vinto il campionato e tu invece sei di serie A perché ti sei messa con tutti quelli di serie A? Su di lei girano tante voci" dice la Vignali.

Grande Fratello, la Vignali: 'Soleil non si è comportata bene'

Riferendosi alla scelta di Luca, Cristian Imparato ha chiesto come mai lui non avesse espresso al sua preferenza per Giulia Latini, ma per Soleil. La Vignali ha risposto che per lei l'uomo si getta sempre su quella più provocante a primo impatto: "Soleil è molto bella.

Giulia non è una che ci sta la prima sera, invece l'altra non lo so" confessa Valentina.

Gianmarco Onestini, nonostante fosse presente, ha evitato di addentrarsi troppo in discorsi che riguardano la ex di suo fratello. A concordare in maniera assoluta con la Vignali sono invece state Francesca De Andrè e Guendalina Canessa. L'ex di Onestini non ha ancora risposto a queste affermazioni, ma magari potrebbe presto farlo attraverso i suoi profili social.