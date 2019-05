Nuove anticipazioni settimanali della soap opera più famosa e seguita della televisione italiana, "Beautiful". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 11 maggio, tutti i giorni su Canale 5 nel primo pomeriggio. Le trame di questa settimana gireranno tutte intorno al ritorno di fiamma fra Liam ed Hope, al successo che Zoe otterrà grazie alla sfilata della Forrester Creations e alla decisione di Steffy di lasciare Liam e sposare Bill Spencer.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIOni dal 5 all 11 maggio 2019

Il successo inaspettato di Zoe

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Bill cercherà nuovamente di riconquistare Steffy. Quando verrà a conoscenza che Liam sta aspettando un bambino da Hope, infatti, Bill tornerà a farsi avanti con Steffy per cercare di riavere al suo fianco la donna che non ha mai smesso di amare. Nel corso di un'esibizione organizzata dalla Forrester, Emma sarà la prima a calcare la passerella. Durante l'evento, però, finirà per scorgere Zoe e deciderà di seguirla.

Appena prima di riuscire a raggiungerla, però, Emma urterà una modella che si infortunerà gravemente. L'incidente in questione porterà fortuna a Zoe che prenderà il posto della modella infortunata, riscuotendo un enorme successo di critica e pubblico. Bill mostrerà a Steffy alcune foto dove Liam ed Hope sono ritratti in atteggiamenti molto intimi, scatenando la rabbia e la gelosia della figlia di Taylor. A quel punto Steffy deciderà di recarsi alla Forrester per controllare di persona ciò che sta succedendo fra Hope e Liam.

Ridge sarà molto incuriosito dalla personalità di Zoe e le farà tantissime domande per conoscerla meglio e per scoprire cosa nasconde la ragazza. Hope e Liam saranno così felici dal successo della sfilata che finiranno per baciarsi in un impeto di euforia. Thorne, Emma e Xander parleranno con Ridge e cercheranno di metterlo in guardia nei confronti di Zoe.

Steffy chiude definitivamente con Liam

Steffy sorprenderà Liam e Hope mentre si stanno baciando e andrà su tutte le furie.

Nel frattempo, Brooke e Ridge inizieranno a chiedersi quale futuro può essersi per le loro figlie se continueranno a litigare e a lottare per guadagnarsi l'amore dello stesso uomo. Dopo aver litigato violentemente con lui, Steffy annuncerà a Liam di voler concludere definitivamente la loro relazione. A quel punto sconvolta e amareggiata, Steffy si renderà conto di non poter più avere Liam, ma di dover pensare solo a se stessa e al futuro della sua bambina.

Quindi, si recherà da Bill e gli proporrà un matrimonio d'interesse in cui lei accetterà di sposarlo soltanto se lui le cederà le sue quote della Forrester.