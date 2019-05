Stasera, su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento con All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Per chi ancora non conoscesse il meccanismo della gara, facciamo un breve riassunto; in ogni puntata si esibiscono dodici talenti, che vengono suddivisi in due manche. Ognuno di loro canta di fronte 'al muro' composto da 100 giudici; l'obiettivo è quello di raggiungere, durante l'esibizione, il maggior numero di voti.

Nel gruppo di sei, il concorrente al primo posto del podio passa direttamente in semifinale, mentre il secondo e il terzo si sfideranno 'a duello' per raggiungere la semifinale. Lo sconfitto di questa sfida, avrà una seconda chance e per ottenere la semifinale potrà sfidarsi con il terzo classificato della seconda manche.

Se un concorrente, invece, otterrà l'en plein con i 100 punti, passerà di diritto alla finalissima. Il vincitore di questa prima edizione si porterà a casa un premio da 50mila euro.

All Together Now: su Canale 5 il secondo appuntamento

Anche nella puntata di stasera ci saranno degli ospiti speciali: Fabio Rovazzi, la compagnia teatrale de I Legnanesi, Gabriele Cirilli e Jessica Notaro.

Per scoprire chi accederà alla semifinale, non vi resta che seguire insieme a noi il racconto della puntata, a partire dalle 21.20-.