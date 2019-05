E’ in arrivo una clamorosa svolta nei prossimi episodi italiani della famosa soap opera “Il Segreto” in programmazione nel periodo estivo. Le anticipazioni rivelano che proprio quando Maria Castaneda e Raimundo Ulloa si ricrederanno su Fernando Mesia, riuscendo a convincerlo a non lasciare Puente Viejo, accadrà qualcosa di inaspettato. A stravolgere i piani del figlio del defunto Olmo per riuscire a farsi dare una seconda possibilità dalla Castaneda, sarà il cubano Roberto Sanchez, che metterà piede alla casona precisamente nel capitolo numero 2.000. Quest’ultimo scatenerà sin dai primi attimi la gelosia dell’acerrimo nemico di Gonzalo Castro.

Isaac non si fida del nuovo medico, Elsa e Alvaro sempre più complici

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di vedere lo scorso gennaio e che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, Elsa si rifiuterà di svelare al dottor Alvaro l’origine del denaro che gli ha offerto per poter saldare il suo debito con un usuraio. Intanto Consuelo cercherà di scoprire quali sono le reali intenzioni del Fernandez nei confronti della Laguna, quando lo stesso le chiederà di voler sapere di più sulla precedente relazione tra la stessa e Isaac.

Il Segreto, spoiler: Fernando non vede di buon occhio l’amicizia tra Maria e Roberto

Quest’ultimo dopo aver discusso con la sua ex fidanzata per averle detto di non fidarsi del sostituto di Zabaleta, commenterà le sue paure con Matias. Successivamente Carmelo offrirà ad Alvaro il titolo di medico di Puente Viejo. A Marcela e il marito non passerà inosservata la complicità tra la Laguna e il Fernandez. Nel frattempo tutti gli abitanti assaggeranno la birra prodotta dai Miranar, invece Raimundo vieterà a Francisca di interferire nel rapporto tra Maria e Fernando, rimasto alla villa per gestire gli affari della dark lady.

Arriva Roberto alla Casona di Francisca, il sospetto di Fernando

Il Mesia dopo aver conquistato l’affetto di Esperanza e Beltran, trascorrendo parecchio tempo in loro compagnia, si impegnerà con tutte le sue forze per poter tornare tra le braccia della Castaneda. A quel punto la Montenegro pretenderà di sapere dalla sua figlioccia se prova amore nei confronti di Fernando, facendole presente che si tratta dello stesso uomo crudele che in passato le ha procurato tante sofferenze.

A gran sorpresa la figlia di Emilia e Alfonso preciserà alla sua madrina di non avere nessuna intenzione di tornare al fianco del Mesia. Purtroppo quest’ultimo quando sarà sicuro di avere tutte le carte per poter fare breccia del cuore della sua ex moglie, farà i conti con uno spiacevole imprevisto. In particolare alla casona giungerà un uomo cubano chiamato Roberto Sanchez, che rivelerà di essere un amico di Maria. Sin da subito quest’ultima dimostrerà di avere una forte intesa con il nuovo arrivato, al tal punto che lei stessa racconterà ai suoi parenti che il forestiero si è preso cura di lei e dei bambini quando Gonzalo era assente.

Fernando non vedrà di buon occhio l’amicizia tra Roberto e Maria, infatti dopo aver sospettato che il cubano potrebbe essere innamorato della sua ex moglie, ordinerà a Prudencio di indagare sull’uomo.