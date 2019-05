Il 19 aprile 2019 è uscito 'Arturo', ultima fatica discografia di Side Baby, nonché primo lavoro ufficiale dopo l'uscita dalla Dark Polo Gang, datata maggio 2018.

Il disco, interamente prodotto da Night Skinny, fatta eccezione per due basi curate da Sick Luke, sta ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

A far discutere negli ultimi giorni non è però soltanto la musica del controverso artista romano, ma anche e soprattutto alcune sue recenti dichiarazioni, a dir poco polemiche nei confronti di alcuni non meglio specificati maniaci del web, che avrebbero inviato ripetutamente delle foto – o meglio, degli autoscatti – senza veli alla sua nuova fidanzata.

Side minaccia le persone che mandano foto piccanti alla sua ragazza Asia Valente: 'Ti vengo a cercare'

Il rapper da qualche tempo ha infatti iniziato una relazione con Asia Valente, fotomodella, nota soprattutto per aver posato per Playboy, oltre che vera e propria star di Instagram: la sua pagina personale vanta infatti un seguito di quasi 900.000 supporter, in continua e costante crescita.

"Allora ragazzi, vi dico solo una cosa: il prossimo che manda una foto del suo ca...

Side Baby a sinistra, Asia Valente a destra.

schifoso e rugoso alla mia tipa avrà dei problemi. Io ti vengo a cercare, non hai capito".

Il video è rapidamente diventato virale online, nel corso degli ultimi giorni diversi canali di informazione, molto conosciuti in ambito Rap-trap, lo hanno rilanciato, suscitando reazioni contrastanti da parte del pubblico.

I commenti ironici del pubblico: 'Qualcuno mi passi il contatto della ragazza'

In tanti hanno supportato il discorso di Arturo Bruni – questo il vero nome dell'artista classe 1994, figlio del noto regista Francesco Bruni – ma tanti altri hanno invece chiesto pubblicamente tra i commenti il link della pagina della sua ragazza, come a voler lasciar intendere di avere le stesse intenzioni dei tanti utenti che avevano mandato alla Valente i sopracitati autoscatti di nudo integrale.

Nel frattempo Side continua la promozione del suo ultimo album 'Arturo', che oltre alle produzioni di Night Skinny e Sick Luke, può vantare due collaborazioni a dir poco illustri, due nomi capaci di mettere d'accordo tutti, o quasi, all'interno del sempre più variegato – sia dal punto di vista stilistico che prettamente anagrafico – panorama del rap italiano, ovvero Luché e Gué Pequeno.

In una recente intervista Side ha manifestato tutta la sua stima per i due colleghi, più anziani di lui di ben quindici anni, sottolineando come le collaborazioni non siano nate a tavolino, anzi, siano frutto di una reciproca stima umana, ancor prima che artistica.