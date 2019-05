Primo appuntamento della settimana con Uomini e donne, che come di consuetudine inizierà con il Trono Over e la dama d'eccellenza Gemma Galgani.

Sette giorni fa l'abbiamo lasciata alle prese con Salvatore, suo nuovo corteggiatore arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Vediamo come si sono evolute le cose con qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty.

Gemma chiude con Salvatore

Ebbene sì, la dama torinese ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Salvatore; il motivo? La mancanza attrazione fisica da parte di Gemma.

I due sono usciti insieme, hanno trascorso una bella serata, ma tra loro non può esserci nulla oltre che un'amicizia.

Qualche problema sentimentale arriva anche per un suo "ex", stiamo parlando di Rocco Fredella. Durante l'appuntamento odierno vedremo che chiederà un ballo a Sara, ma la dama rifiuterà tale offerta. Buone notizie invece per Valentina Autiero, che da un uomo del parterre riceverà un bellissimo mazzo di rose rosse.

Riccardo vuole chiudere con Stefania: 'non può darmi un bambino'

Continua, invece, la serie di conoscenze di Riccardo Guarnieri.

Nell'ultima settimana il cavaliere è stato impegnato con Stefania, ma a quanto pare anche in questo caso le cose sembrerebbero non andare per il meglio.

Il problema principale riguarderebbe l'impossibilità della dama nel poter dare, in un futuro prossimo, un figlio al cavaliere. Quest'ultimo ha sempre specificato che il suo desiderio principale è quello di costruire una famiglia e l'idea di non poter avere un bambino frena la sua voglia di conoscenza.

Questa scelta è stata aspramente criticata, soprattutto da una dama del parterre femminile; secondo lei Riccardo non è per niente interessato a Stefania, sennò accetterebbe Stefania pur sapendo che non potrebbe mai donargli un figlio.

Questa è solo una piccola anticipazione, per tutti i dettagli seguite il racconto della puntata a partire dalle 14.45.