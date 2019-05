Dopo Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi, sta nascendo un'altra coppia tra due ex protagonisti di Uomini e donne e Temptation Island? Stando ai rumors che ha riportato il "Vicolo delle News" nelle scorse ore, sembra proprio che tra Mattia Marciano e Valeria Bigella ci sia una frequentazione affettuosa in corso. Chi ha fotografato di nascosto i due ragazzi l'altra sera a Napoli, ha raccontato che erano in atteggiamenti molto confidenziali pare al punto da arrivare a darsi un tenero bacio davanti a tutti.

Gossip U&D, Valeria Bigella e Mattia Marciano insieme a Napoli: si parla di un bacio.

Mattia e Valeria beccati insieme: impazzano i rumors

Dopo aver chiuso la storia d'amore con il calciatore Davide Petrucci, Valeria Bigella potrebbe aver già iniziato un altro flirt con un personaggio molto amato soprattutto dai fan di Uomini e Donne: Mattia Marciano. Alcuni blog, infatti, nelle ultime ore hanno riportato la segnalazione di un gruppo di ragazze che hanno incontrato i due a Napoli mentre cenavano in una nota pizzeria.

Stando al racconto che hanno fatto queste persone, l'ex tronista e il volto di Temptation Island si sarebbero addirittura scambiati un dolce bacio davanti a tutti, come per confermare di essere una coppia.

Che la sarda e l'ex di Angela Nasti ieri sera fossero nel capoluogo campano, è sicuro perché sono stati fotografati di nascosto da alcuni curiosi: per onor di verità, però, precisiamo che nelle foto che stanno circolando sul web, non ce n'è neppure una che documenti il bacio che si dice i due si siano dati.

Gli ex 'famosi' di Marciano e della Bigella

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla frequentazione che c'è in corso tra Mattia e Valeria (che potrebbe essere anche solo un'amicizia non documentata da entrambi sui social network forse per non dar adito ad inutili rumors), ricordiamo che entrambi hanno fatto parlare per le storie d'amore che hanno avuto in passato.

Marciano è stato prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne: la storia d'amore con la corteggiatrice Vittoria Deganello, però, è durata meno di un anno e si dice non sia finita negli migliore dei modi. Il bel napoletano, però, di recente è finito al centro delle chiacchiere per le dichiarazioni che ha rilasciato su un'altra sua ex molto conosciuta: Angela Nasti. Prima che entrambi approdassero nel programma di Maria De Filippi, infatti, i due hanno avuto un lunga relazione finita, secondo il ragazzo, per il desiderio della 19enne di provare l'avventura alla ricerca dell'anima in televisione.

La Bigella, invece, si è fatta conoscere dal. pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island qualche anno fa: la sarda accettò di mettere alla prova il suo rapporto con Alessio Bruno e, nonostante i tanti errori di lui, i due uscirono mano nella mano dal reality. A distanza di qualche mese da questo lieto fine, Valeria decise di lasciare definitivamente il fidanzato e, dopo un lungo periodo da single, è uscita allo scoperto con il calciatore Davide Petrucci. Risale a pochi giorni fa, la pubblicazione dell'intervista con la quale la giovane ha confermato di aver chiuso anche la sua ultima storia d'amore perché sentiva che le mancavano tante attenzioni da parte del partner.