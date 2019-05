La puntata che andrà in onda domani, martedì 7 maggio, de Il Paradiso delle signore sarà davvero molto avvincente. Protagonisti indiscussi dell'episodio in onda su Rai1 saranno Elena e Antonio. I due ragazzi sono prossimi alle nozze. Ormai tutto sembra sia pronto per il lieto evento. Ad ogni modo, ci sarà qualcosa a turbare tale serenità. La Montemurro, infatti, si mostrerà alquanto triste e delusa al punto da pensare di annullare le nozze. Il motivo di tanto malessere risiede nel fatto che la sua famiglia sarà assente a tale evento. Nel frattempo, Vittorio sarà sempre più deciso ad avere un confronto con quella che crede essere la sua sorellastra.

Il Paradiso delle signore trama 7 maggio: Elena vuole annullare le nozze

Spoiler 7 maggio: Vittorio parla con Amanda e si rimette sulle tracce di Lisa

Martedì 7 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. La puntata in questione incomincerà con Vittorio che comunicherà al suo amico e collega Luciano Cattaneo un'importante novità su Lisa Conterno. Il direttore dello shopping center dirà di essere riuscito a mettersi in contatto con Amanda, un'amica di Lisa che gli ha promesso di aiutarlo a ritrovare la Conterno.

Quest'ultima, infatti, dopo essere stata scoperta da Conti, ha deciso di scappare nuovamente e nascondersi grazie all'aiuto di Luca Spinelli e Andreina Mandelli. La giovane rappresentante di biancheria intima non eiresce più a mantenere il segreto con Vittorio, per questo sta facendo il possibile per evitare il confronto diretto con lui.

Nel frattempo, l'artefice del piano diabolico Luca Spinelli riceverà una notizia inaspettata. Sua madre è in fin di vita e lui immediatamente si dovrà recare da lei per assisterla.

Elena annullerà davvero il matrimonio?

Per quanto riguarda la famiglia Amato, invece, anche qui ne stanno accadendo di tutti i colori. Tina, infatti, nei giorni passati ha deciso di non prendere parte alle nozze tra suo fratello Antonio ed Elena Montemurro. La cantante ha detto che in cambio della sua presenza vuole che la famiglia accetti la relazione che ha con il produttore Sandro Recalcati. Agnese, allora, nel corso dell'episodio di domani, martedì 7 maggio del Paradiso delle signore, troverà una soluzione per cercare di far partecipare sua figlia al matrimonio.

Qualcosa, però, turberà lo scorrere naturale degli eventi. Elena Montemurro, infatti, manifesterà la volontà di annullare le nozze. La ragazza non riesce a sopportare di doversi sposare senza la sua famiglia accanto a lei.

Cosa accadrà, dunque, adesso? Antonio ed Elena riusciranno a convolare finalmente a nozze oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.