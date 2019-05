Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Classico di Uomini e donne. Dopo quello di ieri che ha visto come protagonista il tronista Andrea Zelletta, vediamo un po' qualche anticipazione in merito alle altre due troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglià, iniziando proprio da quest'ultima.

Manuel Galiano non ha ancora "perdonato" Giulia per il bacio dato settimana scorsa, durante l'esterna, a Giulio Raselli (per questo motivo il corteggiatore aveva anche lasciato lo studio). La ragazza cerca un modo per farsi perdonare e lo fa invitando il corteggiatore a casa sua a Torino. Il ragazzo vorrebbe andare, ma c'è qualcosa che lo frena, forse il suo orgoglio? Intanto Giulia è anche uscita con Giulio e i due si sono nuovamente scambiati un intenso bacio.

Per quanto riguarda, invece, Angela Nasti, durante l'esterna con Luca Daffrè c'è stata un'accesa discussione; infatti il ragazzo non ha gradito quando settimana scorsa la tronista ridacchiava mentre visionava, in un tablet, l'esterna fatta con lui stesso, insieme all'altro corteggiatore Alessio Campoli; la definisce una ragazza "superficiale" e la Nasti non ci sta all'assegnazione di questo appellativo. L'uscita non finisce bene, infatti Luca va via e Angela scoppia in lacrime.

E con Alessio come sarà andata? Per scoprirlo seguite insieme a noi il racconto della puntata.