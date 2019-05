Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del Trono Over effettuata il 14 maggio confermano il ritorno di Ida Platano nel parterre femminile. È stato Riccardo Guarnieri a chiedere alla redazione di contattarla per vedere se potevano esserci i presupposti di un riavvicinamento.

La dama bresciana ha accettato la proposta del pugliese, anche se nell'ultimo appuntamento in studio non sono mancati dei motivi di dissenso.

Stando a quanto riportato da "Il Vicolo delle News", la donna ha espresso ancora delle perplessità sul reale interesse dell'ex fidanzato, anche se successivamente la tensione è sfumata e la coppia si è data appuntamento per uscire insieme.

Fin dall'annuncio di Riccardo, Roberta Di Padua ha manifestato dei dubbi sul ripensamento dell'uomo: una tesi che la dama ha riconfermato in una recente intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine", nella quale è arrivata persino a parlare di un probabile accordo tra la coppia.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua sospetta che ci sia un accordo tra Ida e Riccardo.

Uomini e Donne anticipazioni: tensioni tra Ida e Riccardo

L'ultima registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e Donne ha concesso ampio spazio a Ida e Riccardo, i quali hanno raccontato di essersi sentiti solo telefonicamente in settimana a causa di impegni di lavoro dell'uomo. Lei ha spiegato di avere riscontrato dello scarso interesse: infatti se lui avesse voluto riconquistarla, avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più. La discussione si è fatta particolarmente tesa, con la dama bresciana che a un certo punto ha anche lasciato lo studio per dirigersi dietro le quinte dove è stata raggiunta dall'ex fidanzato.

Qui il botta e risposta è proseguito, almeno fino a quando i due sono giunti ad un chiarimento: proveranno ad impegnarsi di più e si vedranno quella sera stessa, prima della partenza di lei.

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori evoluzioni nelle prossime puntate (anche se ormai mancano un paio di registrazioni al termine di questa stagione del dating-show), Roberta Di Padua si è recentemente espressa nei confronti della coppia, e anche in quest'occasione è stata piuttosto critica verso Riccardo e Ida.

Roberta Di Padua: 'Non escludo un accordo'

Fin dal momento in cui Riccardo ha chiesto di poter rivedere Ida nel parterre di Uomini e Donne, Roberta Di Padua lo ha criticato pesantemente. Quest'ultima, infatti, ha ricordato che il pugliese più volte in passato ha sparlato della sua ex, affermando che non sarebbe mai più tornato con lei. Nell'intervista a "Uomini e Donne Magazine" la Di Padua ha confermato il suo pensiero, sospettando persino dell'esistenza di un accordo tra i due.

Il ritorno di Ida - a suo parere - potrebbe avere un obiettivo ben preciso, ovvero quello di mantenere alto l'interesse mediatico sui due diretti interessati. A tal proposto, Roberta ha precisato: "Lui è tornato a Uomini e Donne fin dall'inizio solo per avere visibilità e non escludo che lui e Ida fossero d'accordo su tutto, che tutto quello che è successo e stia succedendo sia stato premeditato".

La 37enne di Cassino ha anche svelato che Riccardo non ha mai creduto nel grande amore per Ida: in passato, infatti, l'avrebbe giudicata come una donna complicata, il cui obiettivo sarebbe sempre stato quello di aumentare i follower.