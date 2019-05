Continua far discutere il caso del matrimonio di Pamela Prati, le cui nozze sono ormai state annullate. La cerimonia nuziale era stata organizzata da una wedding planner, Consuelo Di Figlia, che di recente ha reso nota la telefonata con la showgirl, spiegando la sua versione dei fatti intervenendo al programma Rai "Storie Italiane".

Durante la chiamata, la wedding planner ha notato come la showgirl fosse ansiosa, quasi in lacrime quel 4 maggio, giorno in cui è stato ufficialmente annullato il matrimonio.

Caso Pamela: l'organizzatrice di matrimoni racconta la sua versione dei fatti

Oltre alle varie testimonianze negli ultimi giorni sull'annullamento delle nozze della showgirl Pamela Prati, si aggiungono quelle della wedding planner Consuelo Di Figlia. Intervistata da Eleonora Daniele, l'imprenditrice ha fatto sapere di essere stata invitata dalle agenti di Pamela ad organizzare in fretta e furia le nozze a causa di mancanza di tempo.

L'organizzatrice inoltre ha raccontato che la location per le nozze era già stata scelta durante il mese d'aprile, cioè all'ultimo momento considerata la disdetta della location d'origine, aggiungendo di non aver mai incontrato Pamela, né tantomeno il presunto sposo Mark Caltagirone.

Caso Pamela Prati: la wedding planner svela dei dettagli della telefonata con la showgirl

Ciononostante, il fatto di non aver mai incontrato gli sposi, non ha mai insospettito l'imprenditrice, poichè ha già avuto a che fare con altri matrimoni in cui non ha mai avuto modo di conoscere gli sposi.

Pamela Prati: rivelato il contenuto della telefonata con la showgirl

La wedding planner, Consuelo Di Figlia, per l'intervista alla Rai, ha fatto sapere di aver mandato una fattura agli agenti della showgirl, la cui cifra è pari a circa 2.500 euro, che attualmente non è stata ancora pagata, anche se le agenti di Pamela Prati hanno fatto sapere che s'impegneranno a saldare il debito al più presto possibile.

Ovviamente la Di Figlia non ha potuto fare a meno di rivelare quanto Pamela fosse turbata dall'annullamento del matrimonio quel 4 maggio. La showgirl aveva infatti chiamato quel giorno la wedding planner, e in lacrime le ha fatto sapere di non poter più sposarsi a causa degli ultimi avvenimenti delle settimane precedenti.

Insomma, il caso dell'annullamento del matrimonio di Pamela Prati s'infittisce sempre di più. Vi sono ancora molti grattacapi da risolvere al riguardo, primo fra tutti capire ancora chi sia lo sposo, Mark Caltagirone.

Anche l'organizzatrice di matrimoni ormai vede qualcosa di strano, nonostante durante l'organizzazione le sembrava andasse tutto come previsto. Non ci resta che attendere come finirà questa vicenda che va avanti ormai da settimane.