Uomini e Donne, Trono Classico - 16 maggio 2019

14.54 - Andrea pensa che Muriel non vuole rimanere a Roma per fare l'esterna, perché la ragazza preferisce fare altro, come divertirsi.

14.52 - dopo il rifiuto di Muriel, Andrea non è andato nemmeno a cercare la corteggiatrice; ha ritenuto il suo atteggiamento troppo pretestuoso.

14.48 - s'inizia con Muriel, la ragazza in settimana non ha visto Andrea, infatti ha rifiutato di fare l'esterna insieme a lui. Viene mandata in onda la reazione del tronista davanti al suo rifiuto. Precisiamo che anche Natalia ha rifiutato l'esterna, però a differenza fi Muriel gli ha scritto una lettera; Klaudia invece ha accettato di vederlo.

14.47 - fanno il loro ingresso in studio le corteggiatrici di Andrea: Muriel Bassi, Natalia Paragoni e Klaudia Poznańska.

14.46 - inizia un nuovo appuntamento di Uomini e donne; fanno il loro ingresso i tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià.

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Del Corso ospiti della puntata odierna del Trono Classico

Anticipazioni

Primo appuntamento della settimana con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine ci racconterà le vicissitudini tra il tronista Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici. Vediamo un po' che cosa accadrà anche grazie alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del dating show Witty.

Se con Muriel Bassi continuano a esserci degli alti e bassi (la ragazza non si è presentata per un confronto in esterna), le cose sembrano proseguire meglio con Klaudia Poznańska; tra un bacio e un abbraccio, la ragazza ammette che vuole allontanare il bel Andrea dalle altre due corteggiatrici, riuscirà nel suo intento?

Intanto il tronista cerca di recuperare "qualche punto" con Natalia Paragoni. La ragazza lo accusa sempre di non fare nulla per lei, per questo le ha scritto una lettera, ma la ragazza sceglie di non vederlo, poi il tronista va cercarla e lei lo chiama "amore". Il tutto manda Andrea in confusione, perché non capisce cosa voglia veramente fare la corteggiatrice e alla domanda "perché questo cambio d'umore?" lei risponde "perché avevo voglia di vederti"; che sia una strana tattica di corteggiamento?

Il trono di Andrea Zelletta verrà commentato da due coppie nate pochi mesi fa nel programma, stiamo parlando di Teresa Langella con Andrea Del Corso e di Ivan Gonzales con Sonia Pattarino.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti, vi aspettiamo dalle 14.45 con il racconto della puntata.