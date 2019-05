Il parto di Blanca Dicenta terrà banco nelle puntate della soap opera “Una vita” che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le anticipazioni rivelano che Ursula dopo aver rapito il nipote Moises lo affiderà a delle suore, facendo credere alla moglie di Samuel Alday di aver partorito una bambina senza vita.

La primogenita dell’ex governante di ritorno della sepoltura della neonata avrà una crisi di nervi, fino ad arrivare a puntare un tagliacarte alla gola del cognato Diego.

Ursula interrompe la fuga della figlia, Blanca viene ingannata

Nei prossimi episodi italiani, Ursula continuerà a fare del male alla figlia Blanca, dato che a causa sua non riuscirà a rifarsi una vita altrove con Diego. Quest’ultimo e la cognata proprio quando saranno sul punto di lasciare Acacias 38, verranno aggrediti da alcuni banditi.

Una Vita spoiler: Blanca minaccia Diego, Ursula affida il nipote alle suore

La primogenita della Dicenta dopo aver fatto perdere le sue tracce ai malviventi darà alla luce il suo bambino, quando si risveglierà riceverà una terribile notizia. Blanca verrà a conoscenza che la creatura che ha messo al mondo è morta alla nascita. Sin da subito la Dicenta junior sarà certa di essere diventata mamma di un maschietto, ma non riuscirà a convincere con la sua teoria nemmeno Diego. Non appena farà ritorno a casa, Blanca pur avendo fatto intuire ai cittadini di aver perso completamente il senno della ragione, rimarrà ferma nella sua convinzione, anche nel momento in cui Samuel organizzerà un funerale per dare l’ultimo saluto alla nipote.

Diego minacciato dalla cognata, il piccolo Moises è vivo

Purtroppo nessuno riuscirà a credere alle parole della primogenita di Ursula, compresa Leonor, che dopo averla confortata penserà che sia in preda al delirio per il lutto affrontato. La situazione prenderà una brutta piega, quando Blanca stanca di non essere creduta da Diego, lo affronterà dicendogli che si sono alleati tutti contro di lei, al tal punto da minacciarlo con un coltello. Fortunatamente la Dicenta Junior non ferirà il cognato, che a seguito della loro riconciliazione la convincerà a partecipare insieme a lui ad una festa organizzata dai Palacios con l’intento di farla riprendere.

Nel bel mezzo del party, Blanca sarà sincera con Leonor, dicendole di aver iniziato ad accettare il decesso della figlia, soltanto per mettere fine ai pettegolezzi sulla sua pazzia. La primogenita di Ursula dopo aver svelato la sua messinscena alla Hidalgo, tornerà a vivere nella villa Alday, nascondendo le sue vere intenzioni. A quel punto Blanca metterà fine alla tresca amorosa con Diego, precisandogli di voler ritrovare il suo bambino a tutti i costi.

Intanto Ursula dopo aver accolto la figlia a braccia aperte, non le rivelerà di aver affidato il nipote Moises sotto la cura di alcune suore.